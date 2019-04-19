Pohuy. Соратник Зеленского Кошевой пришел на дебаты в толстовке с говорящей надписью
Комик Квартала 95 Евгений Кошевой пришел на дебаты кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко в толстовке бренда Pohuy NYC.
Как отмечают дизайнеры, бренд "принимает негативную культуру слова и пытается установить новое значение, что-то более креативное, что-то с более широким спектром".
Напомним, что во время дебатов на Олимпийском Порошенко призвал Зеленского переместиться со стадиона в студию Суспільного.
Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоялись в пятницу, 19 апреля, на столичном НСК Олимпийский.
Согласно закону, сразу после этого Зеленский и Порошенко должны дебатировать в студии Суспільного. 18 апреля Зеленский отказался от дебатов в студии Суспільного.