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Pohuy. Соратник Зеленского Кошевой пришел на дебаты в толстовке с говорящей надписью

Вчера, 22:28
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Pohuy. Соратник Зеленского Кошевой пришел на дебаты в толстовке с говорящей надписью - фото

Новинач

Евгений Кошевой

Комик Квартала 95 Евгений Кошевой пришел на дебаты кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко в толстовке бренда Pohuy NYC.

Как отмечают дизайнеры, бренд "принимает негативную культуру слова и пытается установить новое значение, что-то более креативное, что-то с более широким спектром".

Напомним, что во время дебатов на Олимпийском Порошенко призвал Зеленского переместиться со стадиона в студию Суспільного.

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоялись в пятницу, 19 апреля, на столичном НСК Олимпийский.

Согласно закону, сразу после этого Зеленский и Порошенко должны дебатировать в студии Суспільного. 18 апреля Зеленский отказался от дебатов в студии Суспільного.

Теги:   Владимир Зеленский

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