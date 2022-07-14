«Россия клепает снаряды из него». Реакция соцсетей на похудевшего военного агитатора России Юрия Неговору, призывающего воевать в Украине
«А что произошло?» (Фото:Коллаж из соцсетей)
13 июля в Сети появилось обращение российского военного комиссара Неговоры Юрия, где тот призвал сограждан из Тверской области присоединяться к войне против Украины. Пользователей больше заинтересовала разница в фото комиссара к началу полномасштабного вторжения и спустя более 4 месяцев: Неговора значительно похудел и состарился. НВ собрал последние посты украинцев.
Журналистка Яна Полянская пошутила, что Россия «клепает снаряды» из самого Неговоры.
Общественный активист Сергей Стерненко спрашивает «а что случилось?»
Блогер Антон Ходза сыронизировал, что этот мужчина участвовал в битвах еще XIX века.
Наконец российские военные обретают подлинные черты.
Фото без фотошопа.
Отметим, что в опубликованном в соцсетях ролике Неговора призвал россиян к «защите родины» в чужой стране, пообещав им огромные по меркам РФ деньги.
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