«Россия клепает снаряды из него». Реакция соцсетей на похудевшего военного агитатора России Юрия Неговору, призывающего воевать в Украине 14 июля, 19:17 «А что произошло?» (Фото:Коллаж из соцсетей)

13 июля в Сети появилось обращение российского военного комиссара Неговоры Юрия, где тот призвал сограждан из Тверской области присоединяться к войне против Украины. Пользователей больше заинтересовала разница в фото комиссара к началу полномасштабного вторжения и спустя более 4 месяцев: Неговора значительно похудел и состарился. НВ собрал последние посты украинцев.

Журналистка Яна Полянская пошутила, что Россия «клепает снаряды» из самого Неговоры.

Фото: Facebook

Общественный активист Сергей Стерненко спрашивает «а что случилось?»

Блогер Антон Ходза сыронизировал, что этот мужчина участвовал в битвах еще XIX века.

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Наконец российские военные обретают подлинные черты.

Фото: Facebook

Фото без фотошопа.

Фото: Facebook

Отметим, что в опубликованном в соцсетях ролике Неговора призвал россиян к «защите родины» в чужой стране, пообещав им огромные по меркам РФ деньги.



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