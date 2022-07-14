«Россия клепает снаряды из него». Реакция соцсетей на похудевшего военного агитатора России Юрия Неговору, призывающего воевать в Украине

14 июля, 19:17
«А что произошло?» (Фото:Коллаж из соцсетей)

«А что произошло?» (Фото:Коллаж из соцсетей)

13 июля в Сети появилось обращение российского военного комиссара Неговоры Юрия, где тот призвал сограждан из Тверской области присоединяться к войне против Украины. Пользователей больше заинтересовала разница в фото комиссара к началу полномасштабного вторжения и спустя более 4 месяцев: Неговора значительно похудел и состарился. НВ собрал последние посты украинцев.

Журналистка Яна Полянская пошутила, что Россия «клепает снаряды» из самого Неговоры.

Facebook
Фото: Facebook

Общественный активист Сергей Стерненко спрашивает «а что случилось?»

https://twitter.com/sternenko/status/1547151190840016896

Блогер Антон Ходза сыронизировал, что этот мужчина участвовал в битвах еще XIX века.

Видео дня
https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid02y5N94mg41bmD2ksk3ziY3avkx2sbLqSQjwyaz5FxGjX6xgGHgtyexw4VuemPG4Cfl

Наконец российские военные обретают подлинные черты.

Facebook
Фото: Facebook

Фото без фотошопа.

Facebook
Фото: Facebook

Отметим, что в опубликованном в соцсетях ролике Неговора призвал россиян к «защите родины» в чужой стране, пообещав им огромные по меркам РФ деньги.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реакция соцсетей Комиссар Российско-украинская война Военные комиссары

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