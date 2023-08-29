Российские школьники насмехаются над Пригожиным прямо у его мемориала — видео
Подросток имитировал крушение самолета Пригожина прямо на фоне его портрета (Фото:Скриншот видео ElectricReborn/X)
После ликвидации главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которой закончилось его открытое противостояние с кремлевским режимом, в РФ над ним насмехаются даже школьники.
Об этом свидетельствует видео, снятое у стихийного мемориала, посвященного российскому военному преступнику, чей самолет был взорван в небе над Тверской областью 23 августа.
На обнародованных кадрах какой-то школьник откровенно глумится над смертью Пригожина, имитируя с помощью игрушечного самолета авиакатастрофу прямо на фоне его портрета, траурных венков и флагов ЧВК Вагнера.
Такое поведение вывело из себя пока еще живого российского террориста Захара Прилепина, который практически призвал у себя в соцсетях к расправе над подростком.
Стоит также напомнить, что ранее власти РФ буквально закатали в бетон могилы убитых в Украине наемников Пригожина, которых еще недавно называли своими «героями».
Сам же Путин, который, как считает большинство экспертов, решил ликвидировать главаря вагнеровцев, чтобы отомстить за вооруженный мятеж 23−24 июня, в день его смерти запускал фейерверки.