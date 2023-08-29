Российские школьники насмехаются над Пригожиным прямо у его мемориала — видео

29 августа, 15:39
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Подросток имитировал крушение самолета Пригожина прямо на фоне его портрета (Фото:Скриншот видео ElectricReborn/X)

Подросток имитировал крушение самолета Пригожина прямо на фоне его портрета (Фото:Скриншот видео ElectricReborn/X)

После ликвидации главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которой закончилось его открытое противостояние с кремлевским режимом, в РФ над ним насмехаются даже школьники.

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Об этом свидетельствует видео, снятое у стихийного мемориала, посвященного российскому военному преступнику, чей самолет был взорван в небе над Тверской областью 23 августа.

Видео дня

На обнародованных кадрах какой-то школьник откровенно глумится над смертью Пригожина, имитируя с помощью игрушечного самолета авиакатастрофу прямо на фоне его портрета, траурных венков и флагов ЧВК Вагнера.

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Такое поведение вывело из себя пока еще живого российского террориста Захара Прилепина, который практически призвал у себя в соцсетях к расправе над подростком.

Скриншот видео ElectricReborn/X
Фото: Скриншот видео ElectricReborn/X
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Стоит также напомнить, что ранее власти РФ буквально закатали в бетон могилы убитых в Украине наемников Пригожина, которых еще недавно называли своими «героями».

Сам же Путин, который, как считает большинство экспертов, решил ликвидировать главаря вагнеровцев, чтобы отомстить за вооруженный мятеж 23−24 июня, в день его смерти запускал фейерверки.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Авиакатастрофа Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Мемориал Война России против Украины

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