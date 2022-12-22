Украинские пограничники потроллили Рогозина, раненного в результате удара по ресторану в Донецке 22 декабря, 13:36 В ГПСУ заявили, что удар по ресторану был напоминанием о незаконном пересечении границы (Фото:t.me/AFUStratCom)

Госпогранслужба потроллила Дмитрия Рогозина после прилета по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, в котором тот праздновал свой день рождения.

В результате артудара бывший глава роскосмоса госпитализировали с ранением головы и ягодиц, а еще два представителя кремлевского режима были ликвидированы.

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В ГПСУ напомнили Рогозину, что его нахождение в Украине является незаконным, о чем он и был уведомлен украинской артиллерией.

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«Гражданин России Рогозин Д. незаконно пересек украинскую границу… Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому этому лицу его „передали“ во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи», — написали пограничники у себя в Telegram-канале, опубликовав фото составленного ими документа.

Фото: ГПСУ

По данным кремлевской пропаганды, кроме Рогозина, ранения получил также фейковый «премьер ДНР» Виталий Хоценко.