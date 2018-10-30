30 октября 2018, вторник

Подводный док и украинский след. В Сети шутят про аварию в Мурманске

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На боевом счету у Адмирала Кузнецова МиГ-29К, Су-33 и самый крупный в России плавучий док

На боевом счету у Адмирала Кузнецова МиГ-29К, Су-33 и самый крупный в России плавучий док

Авианосец Адмирал Кузнецов продолжает уничтожать российскую военную технику. На этот раз ко дну пошел самый большой в мире плавучий док.

В российском Мурманске в ночь на 30 октября затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов.

В Сети вспомнили другие аварии связанные с авианосцем.

И даже нашли украинский след.

И шведский тоже.

СМИ пишут, что поломка произошла из-за перебоев с электричеством.

Блогер Мирослав Гай отметил, что при такой халатности РФ наращивает ядерное оружие.

На самом деле, это была многоходовочка.

 Или самоуничтожение.

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