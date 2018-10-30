Подводный док и украинский след. В Сети шутят про аварию в Мурманске

Авианосец Адмирал Кузнецов продолжает уничтожать российскую военную технику. На этот раз ко дну пошел самый большой в мире плавучий док.
В российском Мурманске в ночь на 30 октября затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов.
Этой ночью плавучий док ПД-50, где размещён авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов", частично затонул— Злой Одессит (@zloy_odessit) October 30, 2018
Два башенных крана плавучего дока обрушились, причем один рухнул прямиком на палубу "Адмирала Кузнецова", повредив корпус
Отлично поремонтировали!????https://t.co/HuTHAzpvXf pic.twitter.com/3eiMibSmIV
теперь у России есть самый большой в мире подводный док pic.twitter.com/9JHseN54Lq— R.Andrey (@addy19761) October 30, 2018
Бог любит троицу!— Виктория_Правды (@pravda_1) October 30, 2018
«Адмирал Кузнецов» после ремонта успешно выполнил боевое задание, потопил самый большой в мире плавучий док – ПД-50, на котором в это время находилось 50 рабочих, а также уничтожил два башенных крана, один из которых упал на палубу авианосца. pic.twitter.com/IpzYxu1Oia
В Сети вспомнили другие аварии связанные с авианосцем.
За 2 последних года авианосец Кузя потопил МиГ-29К, Су-33 и самый крупный в России плавучий док. Корабль-монстр. pic.twitter.com/4RvEGrPxJ0— Гурьянов Сергей (@Segozavr) October 30, 2018
И даже нашли украинский след.
Авианосец Кузнезцов, уничтовший несколько русских истребителей и плавучий док, был изготовлен в Укране. Совпадение? Не думаю. pic.twitter.com/x10qWTscX9— Mikhail Golub (@golub) October 30, 2018
Нельзя просто так взять и украсть у Украины.— Юра Тихий (@05_027) October 30, 2018
"Адмирал Кузнецов" украден, но верно служит Украине, -3 самолета, -1 плавучий док.
Крым...
И шведский тоже.
это док шведы специально в 1980 году построили, чтобы только владимвладимыча и его геополитические успехи дискредитировать.— Сталкер (@ValBodin) October 30, 2018
СМИ пишут, что поломка произошла из-за перебоев с электричеством.
Блогер Мирослав Гай отметил, что при такой халатности РФ наращивает ядерное оружие.
На самом деле, это была многоходовочка.
Павучий док не затонув, а буде продовжувати ремонтні роботи! З під-низу Кузнєцова. З самісінького дна. Дуже вдобно.— Darth_TR (@Darth_TR) October 30, 2018
Вьікуси, Илон Маск! https://t.co/YkpJ9AGaJW
Или самоуничтожение.
найдена записка— Сталкер (@ValBodin) October 30, 2018
"лучше ко дну, чем это ремонтировать. простите. док"
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