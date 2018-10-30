Подводный док и украинский след. В Сети шутят про аварию в Мурманске

На боевом счету у Адмирала Кузнецова МиГ-29К, Су-33 и самый крупный в России плавучий док

Авианосец Адмирал Кузнецов продолжает уничтожать российскую военную технику. На этот раз ко дну пошел самый большой в мире плавучий док.

В российском Мурманске в ночь на 30 октября затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов.

Этой ночью плавучий док ПД-50, где размещён авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов", частично затонул

Два башенных крана плавучего дока обрушились, причем один рухнул прямиком на палубу "Адмирала Кузнецова", повредив корпус

Отлично поремонтировали!????https://t.co/HuTHAzpvXf pic.twitter.com/3eiMibSmIV — Злой Одессит (@zloy_odessit) October 30, 2018

теперь у России есть самый большой в мире подводный док pic.twitter.com/9JHseN54Lq October 30, 2018

Бог любит троицу!



«Адмирал Кузнецов» после ремонта успешно выполнил боевое задание, потопил самый большой в мире плавучий док – ПД-50, на котором в это время находилось 50 рабочих, а также уничтожил два башенных крана, один из которых упал на палубу авианосца. pic.twitter.com/IpzYxu1Oia — Виктория_Правды (@pravda_1) October 30, 2018

В Сети вспомнили другие аварии связанные с авианосцем.

За 2 последних года авианосец Кузя потопил МиГ-29К, Су-33 и самый крупный в России плавучий док. Корабль-монстр. pic.twitter.com/4RvEGrPxJ0 — Гурьянов Сергей (@Segozavr) October 30, 2018

И даже нашли украинский след.

Авианосец Кузнезцов, уничтовший несколько русских истребителей и плавучий док, был изготовлен в Укране. Совпадение? Не думаю. pic.twitter.com/x10qWTscX9 — Mikhail Golub (@golub) October 30, 2018

Нельзя просто так взять и украсть у Украины.

"Адмирал Кузнецов" украден, но верно служит Украине, -3 самолета, -1 плавучий док.

Крым... — Юра Тихий (@05_027) October 30, 2018

И шведский тоже.

это док шведы специально в 1980 году построили, чтобы только владимвладимыча и его геополитические успехи дискредитировать. — Сталкер (@ValBodin) October 30, 2018

СМИ пишут, что поломка произошла из-за перебоев с электричеством.

Блогер Мирослав Гай отметил, что при такой халатности РФ наращивает ядерное оружие.

На самом деле, это была многоходовочка.

Павучий док не затонув, а буде продовжувати ремонтні роботи! З під-низу Кузнєцова. З самісінького дна. Дуже вдобно.



Вьікуси, Илон Маск! https://t.co/YkpJ9AGaJW — Darth_TR (@Darth_TR) October 30, 2018

Или самоуничтожение.

найдена записка

"лучше ко дну, чем это ремонтировать. простите. док" — Сталкер (@ValBodin) October 30, 2018