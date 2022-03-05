Проснуться с президентом. В Чехии продают подушки с изображением Зеленского 5 марта, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Прекрасная инвестиция выглядит так (Фото:TMBK)

Чешский онлайн-магазин текстиля TMBK запустил в продажу подушки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Цена одного изделия — 570 крон (731 гривна).

«Все средства, вырученные от продажи этого продукта, пойдут в организацию „Люди в беде“ для оказания гуманитарной помощи жертвам войны в Украине», — говорится в описании подушки на сайте магазина.

Фото: TMBK

Напомним, что 4 марта Владимир Зеленский во время телемоста обратился к жителям европейских городов, среди которых была Прага (столица Чехии), которые вышли на акции в поддержку Украины из-за полномасштабного вторжения России.

«Если Украина упадет, падет вся Европа. Если мы победим — а я уверен в нашем народе, я уверен в вас — если мы победим, и это будет большая победа демократии, победа свободы, тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета», — подчеркнул глава Украины.

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