Кремлевские пропагандисты бросаются друг на друга после подрыва Крымского моста — обзор 19 июля, 13:50 Кремлевские пропагандисты не понимают, почему РФ не может ничем ответить (Фото:NV)

Новый удар по Крымскому мосту застал кремлевских пропагандистов врасплох, из-за чего они не смогли совладать со своими эмоциями, устраивая во время своих эфиров настоящие истерики.

Одной из самых деморализованных оказалась Ольга Скабеева, которая буквально бросалась на своих коллег в студии, требуя, чтобы российский диктатор Владимир Путин хоть как-то ответил на эту «пощечину».

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«Нужен ответ! У нас должны быть национальные интересы и чувство собственного достоинства. Мы, в конце концов, великая держава! Мы не должны позволять над нами издеваться. Это же наш стратегический объект. Что еще должно случиться, чтобы наконец-то развернулась великая держава?», — буквально орала она на своих так называемых «экспертов».

Досталось от Скабеевой и кремлевскому алкоголику Дмитрию Медведеву, постоянно угрожающему миру ядерным апокалипсисом.

«Вот ровно год назад Медведев, который сейчас предлагает уничтожить всех, говорил, что если они посягнут на Крым, вместо Киева будет небольшая воронка. Вот надо что-то делать, а не говорить. Нужно действовать», — призвала она.

Те же, кто пытался в очередной раз угрожать Украине возмездием, подверглись насмешкам даже со стороны таких же «клоунов».

Коротченко 2023 году. Когда получил пизды pic.twitter.com/nxQ8ZKZSNV — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) July 19, 2023

В свою очередь известный z-пропагандист Тринадцатый из лагеря главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина набросился на своих коллег с федеральных каналов, назвав их предателями.



«Первый канал, Россия-24, и прочая ху*ня, это абсолютная информационная помойка. Кто это смотрит, поздравляю! Вы долб*еб! Кто там работает, тоже поздравляю! Вы предатель родины, и вскоре вы за это ответите», — пригрозил военный преступник.

Фото: Скриншот t.me/Separ13_13

Не менее ярко «заполыхало» и у рашиста Сергея Мардана, который вспомнил вдруг об инфографике Комсомольской правды, на которой было изображено сразу несколько степеней защиты Крымского моста.

Фото: Скриншот/Twitter

Что же касается одного из самых неуравновешенных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева и его миньонов, то, ничего, кроме традиционного припадка с требованием немедленно разбомбить Киев, эти психопаты видать тоже не смогла.

Фото: Скриншот t.me/SolovievLive

Более оригинальной оказалась главред RT Маргарита Симоньян, которая почему-то потребовала уничтожить Тауэрский мост в Лондоне.

Фото: Скриншот t.me/margaritasimonyan

И лишь российский террорист Игорь Гиркин не порадовал украинцев столь острой реакцией, отличившись лишь своим пессимистическим для граждан РФ прогнозом о том, что удары по стратегическим объектам оккупантов в Крыму будут продолжаться.

Фото: Скриншот t.me/strelkovii

Украинцы же на новый подрыв незаконно построенного РФ моста через Керченский пролив отреагировали лавиной забавных мемов.