Украина ответила на пост ООН о русском языке после подрыва РФ Каховской ГЭС очень меткой фотожабой
На опубликованном фото зал заседаний ООН заливает водой из Каховского водохранилища (Фото:Ukraine/Twitter)
Провокационный пост о русском языке в Twitter Организации объединенных наций после теракта РФ на Каховской гидроэлектростанции спровоцировал настоящий международный скандал.
Естественно, что официальный аккаунт Украины также не оставил его без внимания.
В ООН настаивают, что так называемый «день русского языка», который граждане РФ отмечают 6 июня, «важен» для поддержки и развития «культурного многообразия».
«Русский, наряду с английским, французским, испанским, арабским и китайским языками, является официальным языком организации», — отмечается у нее в Facebook.
В ООН также утверждают, что РФ, спровоцировавшая подрывом дамбы на украинской ГЭС масштабную техногенную катастрофу, якобы прилагает какие-то усилия для «защиты планеты и обеспечения того, чтобы все люди жили в мире и процветании».
В своем ответе на столь циничные заявления украинская сторона обнародовала чрезвычайно меткую фотожабу, на которой зал заседания ООН заливает днепровской водой из Каховского водохранилища после его разрушения российскими войсками.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
Согласно имеющимся данным, в результате теракта РФ на Каховской ГЭС подтоплена часть Херсона и девять окрестных сел. Кроме того, в зоне риска находятся еще около 80 населенных пунктов на обоих берегах Днепра.
Объявлена эвакуация населения.
В Укргидроэнерго отмечают, что восстановлению уничтоженная россиянами ГЭС не подлежит.