Украина ответила на пост ООН о русском языке после подрыва РФ Каховской ГЭС очень меткой фотожабой 6 июня, 17:05 На опубликованном фото зал заседаний ООН заливает водой из Каховского водохранилища (Фото:Ukraine/Twitter)

Провокационный пост о русском языке в Twitter Организации объединенных наций после теракта РФ на Каховской гидроэлектростанции спровоцировал настоящий международный скандал.

Естественно, что официальный аккаунт Украины также не оставил его без внимания.

В ООН настаивают, что так называемый «день русского языка», который граждане РФ отмечают 6 июня, «важен» для поддержки и развития «культурного многообразия».

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«Русский, наряду с английским, французским, испанским, арабским и китайским языками, является официальным языком организации», — отмечается у нее в Facebook.

В ООН также утверждают, что РФ, спровоцировавшая подрывом дамбы на украинской ГЭС масштабную техногенную катастрофу, якобы прилагает какие-то усилия для «защиты планеты и обеспечения того, чтобы все люди жили в мире и процветании».

В своем ответе на столь циничные заявления украинская сторона обнародовала чрезвычайно меткую фотожабу, на которой зал заседания ООН заливает днепровской водой из Каховского водохранилища после его разрушения российскими войсками.

Фото: Скриншот/Twitter

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

Согласно имеющимся данным, в результате теракта РФ на Каховской ГЭС подтоплена часть Херсона и девять окрестных сел. Кроме того, в зоне риска находятся еще около 80 населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Объявлена эвакуация населения.

В Укргидроэнерго отмечают, что восстановлению уничтоженная россиянами ГЭС не подлежит.