Подросток установил рекорд по решению трех кубиков Рубика одновременно. Третий он собирал ногами

Когда рекорд по сборке одного кубика Рубика не побить, можно придумать свой челлендж и стать в нем лучшим.
13-летний подросток по имени Que Jianyu установил рекорд Гиннеса по решению трех кубиков Рубика одновременно. Третий кубик он собирал ногами.
Парень справился с заданием за 1 минуту 36 секунд.
Раньше Que Jianyu установил рекорд по сборке трех кубиков Рубика, жонглируя ими.
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Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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