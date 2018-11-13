Подросток установил рекорд по решению трех кубиков Рубика одновременно. Третий он собирал ногами

На решение кубиков ему понадобилась 1 минута 36 секунд

Когда рекорд по сборке одного кубика Рубика не побить, можно придумать свой челлендж и стать в нем лучшим.

13-летний подросток по имени Que Jianyu установил рекорд Гиннеса по решению трех кубиков Рубика одновременно. Третий кубик он собирал ногами.

Парень справился с заданием за 1 минуту 36 секунд.

Раньше Que Jianyu установил рекорд по сборке трех кубиков Рубика, жонглируя ими.

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