13 ноября 2018, вторник

Подросток установил рекорд по решению трех кубиков Рубика одновременно. Третий он собирал ногами

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На решение кубиков ему понадобилась 1 минута 36 секунд
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На решение кубиков ему понадобилась 1 минута 36 секунд

Когда рекорд по сборке одного кубика Рубика не побить, можно придумать свой челлендж и стать в нем лучшим. 

13-летний подросток по имени Que Jianyu установил рекорд Гиннеса по решению трех кубиков Рубика одновременно. Третий кубик он собирал ногами. 

Парень справился с заданием за 1 минуту 36 секунд. 

Раньше Que Jianyu установил рекорд по сборке трех кубиков Рубика, жонглируя ими.

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