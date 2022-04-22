А что они думают об этом? Подборка твитов от Богдана Хмельницкого, Степана Бандеры, Тараса Шевченко и других украинских фигур 22 апреля, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Хмельницкий лично встретил президента Польши (Фото:Богдан Хмельницкий/Twitter)

В твиттере можно найти страницы украинских гетманов, среди которых Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко и Иван Мазепа. Также поэтов и писателей и других исторических фигур Украины. НВ сделало подборку актуальных твиттов украинских героев.

Первый гетман Войска Запорожского (украинского казацкого государства) Богдан Хмельницкий «начал вести» свой профиль в марте 2022 года. Оказалось, он успел даже встретить президента Польши Анджея Дуду и напомнить ему, что враг у нас один.

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Прекрасно же!

Фото: Twitter

Еще один гетман Войска Запорожского Иван Мазепа тоже присоединился к твиттеру в марте 2022 года, но сразу же предложил интересную идею для санкций.

И решил еще и опрос устроить.

К их компании присоединился еще один гетман Петр Дорошенко с романтической цитатой.

И довольно обнадеживающей.

Павел Скоропадский – тоже гетман – к твиттеру присоединился еще в ноябре 2021 года. Но в описании отметил, что небо украинское охраняет лучше, чем НАТО. А потом решил поделиться личным.

Разнообразил подборку гетманов украинский поэт и писатель Тарас Шевченко. Сказал он то, что повторял нам с самого начала. Да, любите, чернобровые, но не мо… Сами знаете.

Какая же подборка без Степана Бандеры? Наш националист, которого до сих пор ищут кадыровцы. Среди его твитов только одна конкретика.

Даже мем подобрал.

Напомним, что «кадыровцы» — войско под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова — разыскивают украинского националиста Степана Бандеру, который, по словам российской пропаганды, обстреливает и бомбит наши дома. НВ собрало шутки о том, как «вторая армия мира» устроила розыск человека, не загулив даже дату его смерти.

Также украинская певица Jerry Heil переделала народную песню Ой, на горе и жнецы жнут на Ой, на горе м**каля ждут, также прибавив в начало фразу Верки Сердючки «Прочь из Украины, м**каль некрасивый». Второй вариант стал трендовым в TikTok, а под звук сняли почти 24 тысяч видео. НВ сделало подборку.

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