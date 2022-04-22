А что они думают об этом? Подборка твитов от Богдана Хмельницкого, Степана Бандеры, Тараса Шевченко и других украинских фигур

22 апреля, 21:28
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Хмельницкий лично встретил президента Польши (Фото:Богдан Хмельницкий/Twitter)

Хмельницкий лично встретил президента Польши (Фото:Богдан Хмельницкий/Twitter)

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В твиттере можно найти страницы украинских гетманов, среди которых Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко и Иван Мазепа. Также поэтов и писателей и других исторических фигур Украины. НВ сделало подборку актуальных твиттов украинских героев.

Первый гетман Войска Запорожского (украинского казацкого государства) Богдан Хмельницкий «начал вести» свой профиль в марте 2022 года. Оказалось, он успел даже встретить президента Польши Анджея Дуду и напомнить ему, что враг у нас один.

Видео дня
https://twitter.com/batya_hmel/status/1514335244090060801

Прекрасно же!

Twitter
Фото: Twitter

Еще один гетман Войска Запорожского Иван Мазепа тоже присоединился к твиттеру в марте 2022 года, но сразу же предложил интересную идею для санкций.

https://twitter.com/mazepa_ivanko/status/1515816259778195461

И решил еще и опрос устроить.

https://twitter.com/mazepa_ivanko/status/1515928721588375552

К их компании присоединился еще один гетман Петр Дорошенко с романтической цитатой.

https://twitter.com/DorosenkoPetro/status/1514639147163693058

И довольно обнадеживающей.

https://twitter.com/DorosenkoPetro/status/1504154029290668037

Павел Скоропадский – тоже гетман – к твиттеру присоединился еще в ноябре 2021 года. Но в описании отметил, что небо украинское охраняет лучше, чем НАТО. А потом решил поделиться личным.

https://twitter.com/skoropadskyy/status/1505529743688585216

Разнообразил подборку гетманов украинский поэт и писатель Тарас Шевченко. Сказал он то, что повторял нам с самого начала. Да, любите, чернобровые, но не мо… Сами знаете.

https://twitter.com/Taras_goodboy/status/1502014394099769345

Какая же подборка без Степана Бандеры? Наш националист, которого до сих пор ищут кадыровцы. Среди его твитов только одна конкретика.

https://twitter.com/stepanbandera96/status/1516318135565135873

Даже мем подобрал.

https://twitter.com/stepanbandera96/status/1517116256629010432

Напомним, что «кадыровцы» — войско под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова — разыскивают украинского националиста Степана Бандеру, который, по словам российской пропаганды, обстреливает и бомбит наши дома. НВ собрало шутки о том, как «вторая армия мира» устроила розыск человека, не загулив даже дату его смерти.

Также украинская певица Jerry Heil переделала народную песню Ой, на горе и жнецы жнут на Ой, на горе м**каля ждут, также прибавив в начало фразу Верки Сердючки «Прочь из Украины, м**каль некрасивый». Второй вариант стал трендовым в TikTok, а под звук сняли почти 24 тысяч видео. НВ сделало подборку.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Казаки Гетман Степан Бандера

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