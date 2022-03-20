Каждый день обычного украинца. Подборка смешных тиктоков об адаптации наших граждан к войне с Россией

20 марта, 14:41
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Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда (Фото:Скриншот с видео пользователя)

25-й день войны России против Украины. Как утверждают психологи, 21-й день должен был стать переломным и психика наконец-то подстроилась под новые условия жизни. Украинцы действительно доказывают, что адаптировались ко всему и готовы бороться до конца, а НВ собрало несколько примеров.

А вы какой тип человека: воздушно-тревожный или койко-ко-мне-не-долетит?

@douxldr повітряна тривога #lanatok #lanadelrey ♬ повітряна тривога - 𓆝 𓆟 𓆞

А здесь четко описан один день из жизни украинца.

@lesfleuresss

Перше відео на рідній солов’їній інст бандерівця: lesfleuresss

♬ оригінальний звук - Lesfleures

Вам тоже хочется наконец-то пожить без масштабных исторических событий?

Видео дня
@111hey96 життя на максимум 🤪 #pandemonium #stopwar #standwithukraine ♬ original sound - GHEDl

И каждый украинец такого же мнения.

@_spn_winchester_ этого никогда не будет🙄#путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #славаукраїні #героямслава #україна #зеленський #путін #нівійні ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

У всех есть этот друг паникер, звонящий из-за любого звука.

@kukharovskiy 📌inst: rostya.kukhar📌 #кухаровский #львівтт #укртренди #укртт #идувреки ♬ оригинальный звук - Patari_dze

Украинцы просто непобедимый народ – смиритесь.

@m1kola1

♬ оригінальний звук - M1KOLA 987

Немного битбокса под сирену.

@headahead #рек ♬ оригинальный звук - Anton Glukhov

Немного чудесного эха из украинского леса.

@sashko_danyliuk Таке от ехо #україна🇺🇦 #украина ♬ оригінальний звук - Sasha Danyliuk

И еще немного о перебежках от кровати до укрытия.

@mshptrnk

♬ под звук лайкаю - не подписался не медвежонок 🐻

Оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города и села. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 19 марта о гуманитарной катастрофе у городов и там нет электроэнергии, тепла и воды. Также он сообщил, что оккупанты обстреляли вторую городскую больницу.

Президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении объявил о решении СНБО прекратить деятельность 11 политических партий, имеющих связи с РФ. Это ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   СНБО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Российско-украинская война TikTok

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