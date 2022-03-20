Каждый день обычного украинца. Подборка смешных тиктоков об адаптации наших граждан к войне с Россией 20 марта, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда (Фото:Скриншот с видео пользователя)

25-й день войны России против Украины. Как утверждают психологи, 21-й день должен был стать переломным и психика наконец-то подстроилась под новые условия жизни. Украинцы действительно доказывают, что адаптировались ко всему и готовы бороться до конца, а НВ собрало несколько примеров.

А вы какой тип человека: воздушно-тревожный или койко-ко-мне-не-долетит?

А здесь четко описан один день из жизни украинца.

Вам тоже хочется наконец-то пожить без масштабных исторических событий?

Видео дня

И каждый украинец такого же мнения.

У всех есть этот друг паникер, звонящий из-за любого звука.

Украинцы просто непобедимый народ – смиритесь.

Немного битбокса под сирену.

Немного чудесного эха из украинского леса.

И еще немного о перебежках от кровати до укрытия.

Оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города и села. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 19 марта о гуманитарной катастрофе у городов и там нет электроэнергии, тепла и воды. Также он сообщил, что оккупанты обстреляли вторую городскую больницу.

Президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении объявил о решении СНБО прекратить деятельность 11 политических партий, имеющих связи с РФ. Это ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

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