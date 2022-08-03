«Что с ним не так?». Пользователи Реддита делятся максимально странными фото своих кошек
Красавица (Фото:Eva_wuuuw/Reddit)
Кошки — это настоящая радость, но иногда полная загадка. Они могут «зависнуть» в странной позиции, наблюдать за тобой с кухонной полки или охотиться на кого-нибудь невидимого. Именно такие моменты поймали пользователи Реддита.
«Фред словил экзистенциальный кризис».
"План был хороший, исполнение сами видите".
«Мгновенно пожалел об этом».
«Она нашла куст кошачьей мяты и жрала землю».
«Иногда его губы прилипают к зубам».
«Мой кот выбрал насилие».
«Он пытался чихнуть».
«Как бы я хотел знать, что происходит в ее голове».
«Привет».
"Я дала ей понюхать орео".
Напомним, что профиль в Instagram с ником thesnuggleisrl коллекционирует фото домашних животных в разных нелепых ситуациях. НВ отобрал самые забавные фотографии, которые вам действительно необходимо увидеть.
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