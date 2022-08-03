«Что с ним не так?». Пользователи Реддита делятся максимально странными фото своих кошек

3 августа, 20:09
Красавица (Фото:Eva_wuuuw/Reddit)

Красавица (Фото:Eva_wuuuw/Reddit)

Кошки — это настоящая радость, но иногда полная загадка. Они могут «зависнуть» в странной позиции, наблюдать за тобой с кухонной полки или охотиться на кого-нибудь невидимого. Именно такие моменты поймали пользователи Реддита.

«Фред словил экзистенциальный кризис».

gilbertsmith/Reddit
Фото: gilbertsmith/Reddit

"План был хороший, исполнение сами видите".

Thryloz/Reddit
Фото: Thryloz/Reddit

«Мгновенно пожалел об этом».

imported_solemnity/Reddit
Фото: imported_solemnity/Reddit

«Она нашла куст кошачьей мяты и жрала землю».

EstaLisa/Reddit
Фото: EstaLisa/Reddit

«Иногда его губы прилипают к зубам».

Видео дня
DisgruntledPelican/Reddit
Фото: DisgruntledPelican/Reddit

«Мой кот выбрал насилие».

Voxit/Reddit
Фото: Voxit/Reddit

«Он пытался чихнуть».

Baelish2016/Reddit
Фото: Baelish2016/Reddit

«Как бы я хотел знать, что происходит в ее голове».

Eva_wuuuw/Reddit
Фото: Eva_wuuuw/Reddit

«Привет».

Wiawix/Reddit
Фото: Wiawix/Reddit

"Я дала ей понюхать орео".

Deep_Delivery_6447/Reddit
Фото: Deep_Delivery_6447/Reddit

Напомним, что профиль в Instagram с ником thesnuggleisrl коллекционирует фото домашних животных в разных нелепых ситуациях. НВ отобрал самые забавные фотографии, которые вам действительно необходимо увидеть.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Домашние животные Коты Милота

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