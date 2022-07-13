«Назначить Тимошенко послом в Гондурас». Топ самых забавных петиций на сайте президента
Ну, правда (Фото:petition.president.gov.ua)
На сайте электронных петиций каждый украинец имеет возможность высказать свое предложение относительно определенных улучшений, которые они хотят видеть в своей стране. Иногда среди действительно полезных вариантов встречаются довольно забавные. НВ собрал несколько примеров.
Название требует особого внимания. Кажется, кому-то прям накипело.
Это классика, но здесь нужно смотреть на текст петиции.
Хорошая идея!
Ну правда, бахните.
А это просто мило.
Эта петиция великолепна не только своей идеей. Она также успела собрать необходимые 25 тысяч голосов. То есть президенту все же пришлось отвечать на нее.
Напомним, что петиция одессита Алексея Матвеева о том, чтобы заменить памятник российской императрице Екатерине II на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону набрала более 25 тысяч голосов и ожидает рассмотрения правительством.
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