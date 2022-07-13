«Назначить Тимошенко послом в Гондурас». Топ самых забавных петиций на сайте президента

13 июля, 17:41
Ну, правда (Фото:petition.president.gov.ua)

Ну, правда (Фото:petition.president.gov.ua)

На сайте электронных петиций каждый украинец имеет возможность высказать свое предложение относительно определенных улучшений, которые они хотят видеть в своей стране. Иногда среди действительно полезных вариантов встречаются довольно забавные. НВ собрал несколько примеров.

Название требует особого внимания. Кажется, кому-то прям накипело.

petition.president.gov.ua
Фото: petition.president.gov.ua

Это классика, но здесь нужно смотреть на текст петиции.

petition.president.gov.ua
Фото: petition.president.gov.ua

Хорошая идея!

petition.president.gov.ua
Фото: petition.president.gov.ua

Ну правда, бахните.

petition.president.gov.ua
Фото: petition.president.gov.ua

А это просто мило.

Видео дня
petition.president.gov.ua
Фото: petition.president.gov.ua

Эта петиция великолепна не только своей идеей. Она также успела собрать необходимые 25 тысяч голосов. То есть президенту все же пришлось отвечать на нее.

petition.president.gov.ua
Фото: petition.president.gov.ua

Напомним, что петиция одессита Алексея Матвеева о том, чтобы заменить памятник российской императрице Екатерине II на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону набрала более 25 тысяч голосов и ожидает рассмотрения правительством.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Зеленский Петиция

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