«Теперь НАТО будет вступать в нашу ТРО». Подборка мемов и шуток к 73 годовщине создания Альянса

4 апреля, 22:52
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Коротко о НАТО сейчас (Фото:@Tasha130873/Twitter)

Коротко о НАТО сейчас (Фото:@Tasha130873/Twitter)

4 апреля 1949 года был создан Североатлантический Альянс, целью которого было оберегать свободу и безопасность стран-участников благодаря использованию политических и военных средств. Украина просит помощи от НАТО на фоне полномасштабного вторжения РФ. Однако Альянс выражает глубокую обеспокоенность и передает Украине советские танки НВ сделало подборку о НАТО и его мощи.

Давайте признаем, что у НАТО появилась настоящая расшифровка.

https://twitter.com/timid_raccoon/status/1500477930165657601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500477930165657601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fdv%2Flife%2F271814

Стендапер Антон Тимошенко тоже нашел шутку на тему.

https://www.facebook.com/AntoXaxax/posts/3119259951654668

Адвокат Виктор Бенед напомнил нам об истинных стандартах НАТО.

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3190160697930521

А политик и блоггер Виталий Чепинога отметил, что даже Альянс сам не отвечает этим стандартам.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5223389347705712

Пользователи отмечают, что Украина не станет защищать страны НАТО, если их атакует РФ.

https://www.facebook.com/sergey.nuzhnenko.7/posts/4852696651446714

«Мир не заслуживает нас».

https://twitter.com/nikanova999/status/1511024397020188672

И подборка мемчиков.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/127726229803176
https://www.facebook.com/gonimemes/posts/127049666537499
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/105135968832388
https://twitter.com/Tasha130873/status/1508535606758027266

Напомним, что НВ уже делало подборку про «обеспокоенность» НАТО и отказ закрыть небо над Украиной.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   НАТО Реакция соцсетей Российско-украинская война

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