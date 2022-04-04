«Теперь НАТО будет вступать в нашу ТРО». Подборка мемов и шуток к 73 годовщине создания Альянса
Коротко о НАТО сейчас (Фото:@Tasha130873/Twitter)
4 апреля 1949 года был создан Североатлантический Альянс, целью которого было оберегать свободу и безопасность стран-участников благодаря использованию политических и военных средств. Украина просит помощи от НАТО на фоне полномасштабного вторжения РФ. Однако Альянс выражает глубокую обеспокоенность и передает Украине советские танки НВ сделало подборку о НАТО и его мощи.
Давайте признаем, что у НАТО появилась настоящая расшифровка.
Стендапер Антон Тимошенко тоже нашел шутку на тему.
Адвокат Виктор Бенед напомнил нам об истинных стандартах НАТО.
А политик и блоггер Виталий Чепинога отметил, что даже Альянс сам не отвечает этим стандартам.
Пользователи отмечают, что Украина не станет защищать страны НАТО, если их атакует РФ.
«Мир не заслуживает нас».
И подборка мемчиков.
Напомним, что НВ уже делало подборку про «обеспокоенность» НАТО и отказ закрыть небо над Украиной.
Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.
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