«Теперь НАТО будет вступать в нашу ТРО». Подборка мемов и шуток к 73 годовщине создания Альянса 4 апреля, 22:52 Цей матеріал також доступний українською Коротко о НАТО сейчас (Фото:@Tasha130873/Twitter)

4 апреля 1949 года был создан Североатлантический Альянс, целью которого было оберегать свободу и безопасность стран-участников благодаря использованию политических и военных средств. Украина просит помощи от НАТО на фоне полномасштабного вторжения РФ. Однако Альянс выражает глубокую обеспокоенность и передает Украине советские танки НВ сделало подборку о НАТО и его мощи.

Давайте признаем, что у НАТО появилась настоящая расшифровка.

Стендапер Антон Тимошенко тоже нашел шутку на тему.

Адвокат Виктор Бенед напомнил нам об истинных стандартах НАТО.

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А политик и блоггер Виталий Чепинога отметил, что даже Альянс сам не отвечает этим стандартам.

Пользователи отмечают, что Украина не станет защищать страны НАТО, если их атакует РФ.

«Мир не заслуживает нас».

И подборка мемчиков.

Напомним, что НВ уже делало подборку про «обеспокоенность» НАТО и отказ закрыть небо над Украиной.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.



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