Каждый заслуживает заботы. Подборка фото спасенных животных, которые согреют ваше сердце
Из пекарни похитили кучу сладких булок! (Фото:Secretia2008/Bored Panda)
Четырехлапые, как и люди, нуждаются в нежности и тепле. Каждому хочется иметь свой дом, где тебя любят и оберегают. На сайте Bored Panda пользователи делятся фотографиями спасенных кошек и собак, которых они забирали из приютов или улиц. НВ собрал самые милые.
«Спас ее сегодня. Посмотрите на эти зубы!»
«Твое лицо, когда ты сменил имя и переехал в другой город после приюта».
«Встречайте, Софи!»
«Мой друг спас котенка и теперь постоянно присылает мне милые фото».
«Мы забрали домой эту красавицу. Ее зовут Лили»
«Я не уверена, что спасла кота, но Трюфель действительно любит брокколи».
«Полная машина щенков!»
«На самом деле она очень счастлива, что нашла семью».
«Мы только забрали ее из приюта. Кажется, мой парень ей понравился».
«Этот старенький мальчик долгое время был в приюте. Три дня назад я забрала его домой».
Напомним, что профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Кошки с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрал несколько милых постов.
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину многие животные остались без своей семьи. Их часто спасают военные и волонтеры.
Также рыженькая кошка, которая почти два месяца провела сама на седьмом этаже разрушенной многоэтажки в Бородянке, стала звездой Сети. Животное спасли активисты ЗооПатруля, а его фото завирусилось среди украинцев. Больше всего пользователи оценили недовольную мордочку кошки. Сейчас у пушистой уже есть фан-арты, мемы и шутки о ней, а НВ собрал самые актуальные.
Рыжий кот Макс из Бучи пережил оккупацию и попал в Беларусь на БТР российских оккупантов. Его владельцы уезжали из городка 24 февраля и планировали вернуться, но не успели. В их доме поселились солдаты РФ, которые похитили животное. Коту удалось убежать от них, но уже в Беларуси.
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