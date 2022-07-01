Каждый заслуживает заботы. Подборка фото спасенных животных, которые согреют ваше сердце 1 июля, 13:16 Из пекарни похитили кучу сладких булок! (Фото:Secretia2008/Bored Panda)

Четырехлапые, как и люди, нуждаются в нежности и тепле. Каждому хочется иметь свой дом, где тебя любят и оберегают. На сайте Bored Panda пользователи делятся фотографиями спасенных кошек и собак, которых они забирали из приютов или улиц. НВ собрал самые милые.

«Спас ее сегодня. Посмотрите на эти зубы!»

Фото: Hoperosaliex/Bored Panda

«Твое лицо, когда ты сменил имя и переехал в другой город после приюта».

Фото: Musthavemadison/Bored Panda

«Встречайте, Софи!»

Фото: bigdickwilly345/Bored Panda

«Мой друг спас котенка и теперь постоянно присылает мне милые фото».

Видео дня

Фото: Antennaes_glow/Bored Panda

«Мы забрали домой эту красавицу. Ее зовут Лили»

Фото: HazelKathleen/Bored Panda

«Я не уверена, что спасла кота, но Трюфель действительно любит брокколи».

Фото: charmingcat_534/Bored Panda

«Полная машина щенков!»

Фото: Secretia2008/Bored Panda

«На самом деле она очень счастлива, что нашла семью».

Фото: nonoglorificus/Bored Panda

«Мы только забрали ее из приюта. Кажется, мой парень ей понравился».

Фото: kam27889/Bored Panda

«Этот старенький мальчик долгое время был в приюте. Три дня назад я забрала его домой».

Фото: 47graykitties/Bored Panda

Напомним, что профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Кошки с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрал несколько милых постов.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину многие животные остались без своей семьи. Их часто спасают военные и волонтеры.

Также рыженькая кошка, которая почти два месяца провела сама на седьмом этаже разрушенной многоэтажки в Бородянке, стала звездой Сети. Животное спасли активисты ЗооПатруля, а его фото завирусилось среди украинцев. Больше всего пользователи оценили недовольную мордочку кошки. Сейчас у пушистой уже есть фан-арты, мемы и шутки о ней, а НВ собрал самые актуальные.

Рыжий кот Макс из Бучи пережил оккупацию и попал в Беларусь на БТР российских оккупантов. Его владельцы уезжали из городка 24 февраля и планировали вернуться, но не успели. В их доме поселились солдаты РФ, которые похитили животное. Коту удалось убежать от них, но уже в Беларуси.

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