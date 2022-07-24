Чем нелепее — тем смешнее. Профиль в Instagram коллекционирует необычные и забавные фото домашних животных
Когда только вошел в воду, а на пляже начали продавать кукурузу (Фото:thesnuggleisrl/Instagram)
Профиль в Instagram с ником thesnuggleisrl коллекционирует фото домашних животных в разных нелепых ситуациях. НВ отобрал самые забавные фотографии, которые вам действительно необходимо увидеть.
Кажется, собачка впереди не очень любит воду.
А вот этому норм.
Надпись на объявлении: «Устал быть птичкой?»
Когда мама принесла домой конфеты, и ты слышишь, как на кухню идет младший брат.
Цените тех, кто будете держать вашу голову, пока вы спите.
Мишка на релаксе.
Замаскировался под динозавров.
Когда поставил тарелку с супом в микроволновку и смотришь, как она там крутится.
Это все украинцы после того, как ВСУ освободят Херсон.
Он точно что-то понимает в стиле.
Напомним, что четвероногие, как и люди, нуждаются в нежности и тепле. Каждому хочется иметь свой дом, где тебя любят и оберегают. На сайте Bored Panda пользователи делятся фотографиями спасенных кошек и собак, которых они забирали из приютов или улиц. НВ собрал самые милые.
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