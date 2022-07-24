Чем нелепее — тем смешнее. Профиль в Instagram коллекционирует необычные и забавные фото домашних животных

24 июля, 09:24
Когда только вошел в воду, а на пляже начали продавать кукурузу (Фото:thesnuggleisrl/Instagram)

Когда только вошел в воду, а на пляже начали продавать кукурузу (Фото:thesnuggleisrl/Instagram)

Профиль в Instagram с ником thesnuggleisrl коллекционирует фото домашних животных в разных нелепых ситуациях. НВ отобрал самые забавные фотографии, которые вам действительно необходимо увидеть.

Кажется, собачка впереди не очень любит воду.

А вот этому норм.

Надпись на объявлении: «Устал быть птичкой?»

Когда мама принесла домой конфеты, и ты слышишь, как на кухню идет младший брат.

Видео дня

Цените тех, кто будете держать вашу голову, пока вы спите.

Мишка на релаксе.

Замаскировался под динозавров.

Когда поставил тарелку с супом в микроволновку и смотришь, как она там крутится.

Это все украинцы после того, как ВСУ освободят Херсон.

Он точно что-то понимает в стиле.

Напомним, что четвероногие, как и люди, нуждаются в нежности и тепле. Каждому хочется иметь свой дом, где тебя любят и оберегают. На сайте Bored Panda пользователи делятся фотографиями спасенных кошек и собак, которых они забирали из приютов или улиц. НВ собрал самые милые.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Домашние животные Коты Собаки Милота

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