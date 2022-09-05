«Нас свела судьба». Подборка фотографий пар, которым просто суждено быть вместе 5 сентября, 18:38 А познакомились они спустя 30 лет после этих фото (Фото:dmau9600/Reddit)

Пользователи Реддита создали подборку фотографий пар, после просмотра которых возникает лишь одна мысль: «Их точно свела судьба». НВ отобрал несколько прекрасных примеров.

«Кажется, я и моя жена просто должны были быть вместе».

Фото: ChasingTurtles/Reddit

«Замужняя пара из Китая обнаружила, что они фотографировались у статуи одновременно, когда еще были подростками».

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Фото: ChannelNewsAsia/Reddit

«Дедушка и бабушка моей жены страдают деменцией, но их любовь настолько сильна, что она поправляет его рубашку, целует его и надеется, что он станет ее парнем».

Фото: dorky_dad77/Reddit

«Маленьким я знал, что когда-нибудь мы поженимся».

Фото: dmau9600/Reddit

«Мальчик, плавающий сзади на моем детском фото, теперь мой жених».

Фото: Veronavanity1/Reddit

«Если что, это совершенно две разные фотографии моих родителей, но вместе они выглядят как одна».

Фото: flowerboy00/Reddit

«Я в 1998 и моя жена в 2000».

Фото: camiam85/Reddit

«Женщина узнала, что донор крови, спасший ей жизнь 11 лет назад, оказался ее мужем».

Фото: chinatimes/Reddit

«Мы с женой случайно подготовили друг другу одинаковые подарки на Рождество».

Фото: NotGayRyan/Reddit

Напомним, что Инстаграм-профиль Awkward Family Photos (Неловкие семейные фото) собирает фотографии от пользователей, которые делятся неудачными кадрами из своих фотоальбомов. За страницей следит миллион подписчиков, а НВ отобрал самые забавные фото.

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