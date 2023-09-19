«Адская» гаубица. Российская САУ пыталась удрать с поля боя без экипажа — видео

19 сентября, 17:14
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Двигаясь по полю, неуправляемая САУ оставляла за собой огненный след (Фото:Скриншот видео 2uwmp/X)

Двигаясь по полю, неуправляемая САУ оставляла за собой огненный след (Фото:Скриншот видео 2uwmp/X)

Похоже, что военная техника ВС РФ боится украинских БПЛА не меньше, чем сами российские захватчики, пытаясь спастись от них даже будучи брошенной собственным экипажем.

Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях народный депутат Юрий Мысягин.

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На нем видно, как в самоходную артиллерийскую установку 2С1 Гвоздика, которую оккупанты пытались укрыть в зарослях, влетают сразу два беспилотника ВСУ.

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И хотя над ее башней была установлена специальная конструкция, призванная защитить технику от дронов-камикадзе, САУ получила серьезные повреждения, из-за чего экипажу пришлось выпрыгивать из нее прямо на ходу.

При этом сама «адская» гаубица продолжила свое движения, будто желая как можно дальше удрать с поля боя, оставляя за собой длинный огненный след.

Несмотря на это, спастись российской САУ все равно не удалось, и украинские военные ее все же уничтожили, превратив в груду металлолома.

https://twitter.com/2uwmp/status/1704119199319068846

Впрочем, бывает и так, что военная техника оккупантов настолько от них устает, что буквально пляшет от радости, когда ее наконец-то уничтожают бравые бойцы Сил обороны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Артиллерия Беспилотники САУ Российская военная техника Гаубицы Дроны Война России против Украины

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