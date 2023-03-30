«У меня пацаны под Бахмутом сдохли». Бойцы ГПСУ задержали под Киевом пьяного и очень дерзкого попа УПЦ МП — видео 30 марта, 10:59 Пьяный поп вел себя очень вызывающе (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

Украинские пограничники задержали на въезде в Киев пьяного попа так называемого московского патриархата, который ехал за рулем автомобиля, не имея даже водительских прав.

Об этом сообщили в Telegram ГПСУ, опубликовав соответствующее видео.

Там рассказали, что при себе задержанный имел только документы, выданные во временно оккупированном РФ Крыму и в самой России.

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При этом вел себя «батюшка» вызывающе, позволяя себе оскорбительные выражения в адрес украинских бойцов.

«Поп общался с пограничниками на жаргоне московского патриархата. На исходе дерзкого монолога батюшка взволновался, что у него „пацаны под Бахмутом сдохли“. Какие еще грехи скрывал священнослужитель, выяснят правоохранители», — рассказали в погранслужбе.