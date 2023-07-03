Жадный Кремль. В Украине нашли британские истребители, закопанные СССР в лесу, чтобы не платить за ленд-лиз

3 июля, 11:37
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Хитрецы в Кремле не хотели возвращать долги (Фото:BBC)

Хитрецы в Кремле не хотели возвращать долги (Фото:BBC)

Неблагодарность россиян за военную поддержку западных союзников, фактически спасших СССР во время Второй мировой, стала следствием информационной кампании советского режима, направленной на сокрытие масштабов предоставленной ему военной помощи.

При этом одной из основных ее целей было даже не столько нежелание делиться лаврами победы над нацистской Германией, а банальная жадность.

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Поскольку, согласно договоренностям, в рамках ленд-лиза СССР должен был оплатить уцелевшую после войны западную технику, чтобы сэкономить, хитрецы в Кремле решили часть помощи просто списать как якобы потерянную в боях.

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coollib.com
Фото: coollib.com

Новым подтверждением этому стала находка останков восьми британских истребителей Hurricane, которые были просто закопаны в лесу под Киевом.

BBC
Фото: BBC
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Пусковую установку советской РСЗО типа Катюша устанавливали преимущественно на шасси американских Studebaker и других западных грузовиков, которые поставлялись в СССР в рамках ленд-лиза (Фото:Pictorial Press Ltd / Alamy via Reuters) Катюша на Студебекере. Где было сделано оружие, которым СССР победил Германию во Второй мировой войне

«Эти самолеты очень редко можно найти в Украине. Это очень важно для нашей авиационной истории, потому что раньше здесь не было найдено ни одного ленд-лизовского самолета», — рассказал BBC руководитель раскопок Алексей Штан.

При этом, перед тем, как зарыть британские истребители, советские военные предусмотрительно демонтировали с них все оборудование и вооружение, чтобы использовать их в дальнейшем.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   СССР Великобритания Военная помощь Киевская область Истребители Самолеты

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