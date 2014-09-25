Почувствуйте себя гением шифрования. Американская компания опубликовала самые популярные пароли в 2018-м
У пропагандистов безопасности в интернете еще очень много работы.
Американская компания SplashData Inc, которая занимается киберзащитой, опубликовала список самых популярных паролей в 2018 году.
Как сообщает издание Gizmodo, SplashData проанализировала более 5 млн паролей, которые сливали в сеть. В списке, как и в последние 5 лет, лидирует 123456, но в нем есть и неожиданные новички. В него впервые попали 666666, donald и !@#$%^&*.
"Хакеры добились больших успехов, используя имена знаменитостей, имена из поп-культуры и спорта, а также простые клавиатурные сочетания для взлома учетных записей в Интернете, потому что они знают, что многие люди используют эти легко запоминающиеся комбинации", - говорит СЕО компании Морган Слейн.
Есть ли ваш пароль в этом списке?
1. 123456 (без изменений)
2. password (без изменений)
3. 123456789 (поднялся на 3 пункта)
4. 12345678 (опустился на 1 пункт)
5. 12345 (без изменений)
6. 111111 (новый)
7. 1234567 (поднялся на 3 пункт)
8. sunshine (новый)
9. qwerty (опустился на 5 пунктов)
10. iloveyou (без изменений)
11. princess (новый)
12. admin (опустился на 1 пункт)
13. welcome (опустился на 1 пункт)
14. 666666 (новый)
15. abc123 (без изменений)
16. football (опустился на 7 пунктов)
17. 123123 (без изменений)
18. monkey (опустился на 5 пунктов)
19. 654321 (новый)
20. !@#$%^&* (новый)
21. charlie (новый)
22. aa123456 (новый)
23. donald (новый)
24. password1 (новый)
25. qwerty123 (новый)
Авторы рейтинга составляют его уже 7 лет подряд и надеются, что он смотивирует читателей придумывать более сложные пароли и защищать свои персональные данные.