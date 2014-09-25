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Почувствуйте себя гением шифрования. Американская компания опубликовала самые популярные пароли в 2018-м

Сегодня, 18:37
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А ваш пароль есть в этом списке?

У пропагандистов безопасности в интернете еще очень много работы.

Американская компания SplashData Inc, которая занимается киберзащитой, опубликовала список самых популярных паролей в 2018 году.

Как сообщает издание Gizmodo, SplashData проанализировала более 5 млн паролей, которые сливали в сеть. В списке, как и в последние 5 лет, лидирует 123456, но в нем есть и неожиданные новички. В него впервые попали 666666, donald и !@#$%^&*.

"Хакеры добились больших успехов, используя имена знаменитостей, имена из поп-культуры и спорта, а также простые клавиатурные сочетания для взлома учетных записей в Интернете, потому что они знают, что многие люди используют эти легко запоминающиеся комбинации", - говорит СЕО компании Морган Слейн.

Есть ли ваш пароль в этом списке?

1. 123456 (без изменений)

2. password (без изменений)

3. 123456789 (поднялся на 3 пункта)

4. 12345678 (опустился на 1 пункт)

5. 12345 (без изменений)

6. 111111 (новый)

7. 1234567 (поднялся на 3 пункт)

8. sunshine (новый)

9. qwerty (опустился на 5 пунктов)

10. iloveyou (без изменений)

11. princess (новый)

12. admin (опустился на 1 пункт)

13. welcome (опустился на 1 пункт)

14. 666666 (новый)

15. abc123 (без изменений)

16. football (опустился на 7 пунктов)

17. 123123 (без изменений)

18. monkey (опустился на 5 пунктов)

19. 654321 (новый)

20. !@#$%^&* (новый)

21. charlie (новый)

22. aa123456 (новый)

23. donald (новый)

24. password1 (новый)

25. qwerty123 (новый)

Авторы рейтинга составляют его уже 7 лет подряд и надеются, что он смотивирует читателей придумывать более сложные пароли и защищать свои персональные данные.

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LOL

25 сентября 2014, 11:31

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