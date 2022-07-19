«Вода в ванной была слишком влажной». Родители делятся самыми абсурдными причинами слез своих малышей 19 июля, 16:03 Дети — цветы жизни (Фото:Helena Lopes/Unsplash)

Сообщество Mum Central y Facebook запостило скриншот из Twitter пользователя, где тот рассказал, почему его дети плакали на этой неделе. В комментариях открылся целый портал в «радость отцовства». НВ собрал самые забавные причины для слез.

«Вещи, из-за которых плакал мой малыш на этой неделе: я не позволил, чтобы собака отвезла его в детский сад, вода в ванной была „слишком влажная“, он хотел сироп на завтрак… только сироп. Его сестра „продолжала смотреть на него“, он хотел обувь, как у его друга Джейкоба (у него нет никакого друга Джейкоба). Как насчет ваших детей?»

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«Я не положила камешек именно в то место, откуда она взяла его».

Фото: Facebook

«Плакала, потому что ей не нравится чувство слез на глазах. Долгий и порочный цикл».

Фото: Facebook

«Прошлой ночью моя дочь захотела соломинку для стакана молока. Я сказала, что у меня их нет, потому что они закончились. Она начала плакать, потому что я не смогла „наколдовать“ соломинку».

Фото: Facebook

«Мой племянник устроил истерику, потому что сыр на его пицце притеснил кусок колбасы и не давал ему достаточно места».

Фото: Facebook

«Макароны с сыром были слишком сырные, а шампунь слишком мыльный».

Фото: Facebook

«Хотел крышку с его напитка, но хотел, чтобы она снялась так, как она закручивается».

Фото: Facebook

Напомним, что профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Кошки с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрал несколько милых постов.

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