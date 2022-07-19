«Вода в ванной была слишком влажной». Родители делятся самыми абсурдными причинами слез своих малышей

19 июля, 16:03
Дети — цветы жизни (Фото:Helena Lopes/Unsplash)

Дети — цветы жизни (Фото:Helena Lopes/Unsplash)

Сообщество Mum Central y Facebook запостило скриншот из Twitter пользователя, где тот рассказал, почему его дети плакали на этой неделе. В комментариях открылся целый портал в «радость отцовства». НВ собрал самые забавные причины для слез.

«Вещи, из-за которых плакал мой малыш на этой неделе: я не позволил, чтобы собака отвезла его в детский сад, вода в ванной была „слишком влажная“, он хотел сироп на завтрак… только сироп. Его сестра „продолжала смотреть на него“, он хотел обувь, как у его друга Джейкоба (у него нет никакого друга Джейкоба). Как насчет ваших детей?»

Видео дня
https://www.facebook.com/MumCentralAU/posts/pfbid04vuNKV9CNX5WdqmHfypcRLC5zDykpkVroCJuF5VbMAt8KciiS6arXtGycX6kCJd4l

«Я не положила камешек именно в то место, откуда она взяла его».

Facebook
Фото: Facebook

«Плакала, потому что ей не нравится чувство слез на глазах. Долгий и порочный цикл».

Facebook
Фото: Facebook

«Прошлой ночью моя дочь захотела соломинку для стакана молока. Я сказала, что у меня их нет, потому что они закончились. Она начала плакать, потому что я не смогла „наколдовать“ соломинку».

Facebook
Фото: Facebook

«Мой племянник устроил истерику, потому что сыр на его пицце притеснил кусок колбасы и не давал ему достаточно места».

Facebook
Фото: Facebook

«Макароны с сыром были слишком сырные, а шампунь слишком мыльный».

Facebook
Фото: Facebook

«Хотел крышку с его напитка, но хотел, чтобы она снялась так, как она закручивается».

Facebook
Фото: Facebook

Напомним, что профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Кошки с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрал несколько милых постов.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Слезы Дети

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
«Где купить доллар по 33?»

А также история о друге, который мечтает быстро разбогатеть, и что из этого выходит

19 июля, 14:29
Мнения
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (Фото:Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)
Сюжет
Неприятный ответ /
Сможет ли Саудовская Аравия заместить российскую нефть на мировых рынках — итоги визита Джо Байдена
19 июля, 08:25
Экономика
Грег Сателл
Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation»
На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

18 июля, 23:20
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X