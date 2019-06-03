Фредерик Кемп
Китайский броманс Путина
Антон Тютюн
Совет Марку Цукербергу
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Поблагодарил за пиар. Автор видео об оккупации Буковины Румынией опубликовал ироничный видеоответ Матиосу

Сегодня, 17:06
Цей матеріал також доступний українською
Поблагодарил за пиар. Автор видео об оккупации Буковины Румынией опубликовал ироничный видеоответ Матиосу - фото

НВ

Анатолий Матиос

Автор видео об оккупации Буковины Румынией опубликовал ироничное послание для главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Он подчеркнул, что видео является «шуткой и весельем».

Автор ролика объяснил, что описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. По его словам, он не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно.

Читайте также:
 Осторожность или паранойя. Оправдана ли реакция Матиоса на провокационное видео из Румынии

«Приветствую вас, мистер Матиос. Вы мой самый большой фанат. Хочу поблагодарить вас. Не волнуйтесь, мистер Анатолий. Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину. Если вы придете в Румынию, то я вас приглашу немного выпить со мной», — говорится в видеоролике.

Ранее сообщалось, что Матиос созвал совещание силовиков из-за видео, в котором Румыния якобы захватывает территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Теги:   Анатолий Матиос Румыния

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 14:04

img
Несчастный случай. Что на самом деле произошло на фестивале KOZAK Fest и кем был погибший
Экономика

Сегодня, 16:35

img
Morgan Stanley и Goldman Sachs предупредили об опасности мировой рецессии в течение года
Компании/Рынки

Сегодня, 18:12

img
Борисполь установил абсолютный рекорд по обслуживанию пассажиров за сутки

ТОП 3

Футбол

1 июня, 23:54

img
Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике — видео
4238
LOL

Вчера, 13:11

img
В США фальшивого принца Саудовской Аравии приговорили к 18 годам заключения за мошенничество
760
LOL

Сегодня, 17:06

img
Поблагодарил за пиар. Автор видео об оккупации Буковины Румынией опубликовал ироничный видеоответ Матиосу
592

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
15 великих фильмов XXI века, которые нужно обязательно посмотреть
17295
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
10339
Елена Стяжкина - фото
Елена Стяжкина
Советский язык — минное поле замедленного действия
9533
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
49223
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
15 великих фильмов XXI века, которые нужно обязательно посмотреть
17295
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Блеф Путина. Как Россия выдает паспорта жителям Донбасса?
13858
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
79919
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
49223
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
43405