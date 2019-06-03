Поблагодарил за пиар. Автор видео об оккупации Буковины Румынией опубликовал ироничный видеоответ Матиосу Сегодня, 17:06 Цей матеріал також доступний українською НВ Анатолий Матиос НВ

Автор видео об оккупации Буковины Румынией опубликовал ироничное послание для главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Он подчеркнул, что видео является «шуткой и весельем».

Автор ролика объяснил, что описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. По его словам, он не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно.



«Приветствую вас, мистер Матиос. Вы мой самый большой фанат. Хочу поблагодарить вас. Не волнуйтесь, мистер Анатолий. Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину. Если вы придете в Румынию, то я вас приглашу немного выпить со мной», — говорится в видеоролике.

Ранее сообщалось, что Матиос созвал совещание силовиков из-за видео, в котором Румыния якобы захватывает территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.