Побег из горящего города от первого лица. Американка сняла, как покидала зону пожаров

Они свернули на дорогу, на которой было меньше пробок

Кадры эвакуации американки Бринн Чатфилд напоминают фильм про конец света.

Утром 8 ноября 2018 года на севере американского штата Калифорния начались лесные пожары, которые продолжаются до сих пор. Огонь уже уничтожил сотни квадратных километров леса, разрушил тысячи домов, были эвакуированы сотни тысяч людей. Сгорел также город Парадайс округа Бьютт, где проживало примерно 27 тысяч человек.

Многие жители Парадайса успели покинуть его, а Бринн Чатфилд даже сняла, то что происходило вне автомобиля во время ее эвакуации. Они с мужем выбрали дорогу, на которой было меньше пробок, но как оказалось позже, она была охвачена огнем, пишет Daily Dot.

В Парадайсе они потеряли дом и бизнес. Сейчас с Бринн и ее супругом все в порядке.