«Это хороший знак». В Киеве заметили разгуливавшего по Соломенскому району аиста — видео 11 августа, 12:41 Аист гулял под окнами одного из домов на Отрадном (Фото:Скриншот видео t.me/kievreal1)

В Соломенском районе столицы местные жители заметили необычного пернатого гостя, оживившего своим появлением городскую обстановку.

Соответствующее видео одного из очевидцев появилось в Telegram-канале Реальный Киев.

Как видно на опубликованных кадрах, речь идет об аисте, который неожиданно появился в одном из дворов на Отрадном, деловито разгуливая возле какого-то дома под изумленные взгляды случайных прохожих.

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А поскольку многие считают эту птицу одним из символов Украины, ее появление на киевских улицах было воспринято как доброе знамение.

«Это добрый знак», — отметили в комментарии к обнародованному видео.