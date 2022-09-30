Сначала это, потом Лада. В Туве семьям мобилизованных россиян раздают баранов 30 сентября, 16:17 Неплохая замена сыну (Фото:Скриншот с сайта Тувы)

Власти российской Тувы раздают семьям мобилизованных россиян овец и баранов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Администрации муниципальных районов приступили к выполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузки угля», — сообщают на официальном портале Тувы.

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Фото: Скриншот с сайта Тувы

В общей сложности среди жителей Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов распределили 91 животное. Также в Бай-Тайгинском районе семьям мобилизованных раздали картошку.

Фото: Скриншот с сайта Тувы

Кроме того, муниципалитеты начали развозить капусту и муку. В частности, они были доставлены в мэрию Тувы для дальнейшего распределения.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины. НВ собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей об объявлении диктатором частичной мобилизации и ядерном шантаже.

