Санта уже не такой ловкий. Вор вызвал спасателей, потому что застрял в дымоходе Сегодня, 15:00 191 Цей матеріал також доступний українською Вор сказал полиции, что на крыше он фотографировал, и упал в дымоход Mark Turner via Flickr

Парень попытался ограбить аптеку, но застрял в дымоходе. Пришлось самому себе вызывать спасателей и полицию.

Полиция австралийского города Вуденд приехала освобождать вора, который сам их вызвал. 22-летний парень пытался залезть в аптеку через дымоход и застрял в нем.

Как пишет Vice, полицейские уже приезжали в эту аптеку, когда к ним поступил сигнал охранной системы, но ничего не обнаружили, поскольку даже не могли предположить, что источник тревоги прячется в трубе.

Вскоре к ним поступил повторный звонок уже от самого вора, который попросил, чтобы его освободили. Он объяснил все тем, что фотографировал на крыше и случайно упал в трубу. Фотоаппарата у него при себе не было.

"Полиция спросила его, что он делает в дымоходе, и он сказал, что снимал фотографии с крыши, но он не взял свою камеру", - говорит сотрудница аптеки Эмма Эразмус.

А вот балаклаву он взял.

Ему предъявили обвинение за кражу со взломом. Заседание суда состоится 4 февраля 2019 года.