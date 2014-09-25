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Санта уже не такой ловкий. Вор вызвал спасателей, потому что застрял в дымоходе

Сегодня, 15:00
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Вор сказал полиции, что на крыше он фотографировал, и упал в дымоход

Mark Turner via Flickr

Парень попытался ограбить аптеку, но застрял в дымоходе. Пришлось самому себе вызывать спасателей и полицию. 

Полиция австралийского города Вуденд приехала освобождать вора, который сам их вызвал. 22-летний парень пытался залезть в аптеку через дымоход и застрял в нем. 

Как пишет Vice, полицейские уже приезжали в эту аптеку, когда к ним поступил сигнал охранной системы, но ничего не обнаружили, поскольку даже не могли предположить, что источник тревоги прячется в трубе. 

Вскоре к ним поступил повторный звонок уже от самого вора, который попросил, чтобы его освободили. Он объяснил все тем, что фотографировал на крыше и случайно упал в трубу. Фотоаппарата у него при себе не было.

"Полиция спросила его, что он делает в дымоходе, и он сказал, что снимал фотографии с крыши, но он не взял свою камеру", - говорит сотрудница аптеки Эмма Эразмус. 

А вот балаклаву он взял. 

Ему предъявили обвинение за кражу со взломом. Заседание суда состоится 4 февраля 2019 года. 

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