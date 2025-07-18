В Британии учительнице из-за ее фото в соцсетях запретили работать в школе: что она преподавала

Учительница из Британии выкладывала откровенные фото и поплатилась за это (Фото: Daily Mail)

Учительница из Великобритании выкладывала интимные фото в социальных сетях, из-за чего ей запретили вести педагогическую деятельность на два года.

Об этом 17 июля сообщило медиа Daily Mail. Инцидент произошел в британском городе Глазго, в одной из школ. Учительница физики Кирсти Бьюкен публиковала свои откровенные фотографии и даже завела аккаунт на OnlyFans.

О себе педагог писала «хорошая учительница, которая стала плохой» с «сексуальным подтянутым телом». Сама же она объяснила свою параллельную деятельность тем, что на работе задерживали зарплату, а ей нужны были деньги.

Когда все выяснилось, ею занимался Генеральный педагогический совет Шотландии (GTCS). В итоге Кирсти запретили преподавать в школах.

Дисциплинарная комиссия официально запретила ей подавать документы на трудоустройство в течение двух лет и осудила ее действия.

«Я не хотела оставлять свою работу, но мне нужны были деньги. До OnlyFans у меня были и другие работы: я работала в Tesco, а также имела подработку эльфом на рождественском мероприятии. Я всегда была трудолюбивой. Из-за того что мои изображения незаконно загрузили и распространили среди учеников школы, в которой я работала, я вынуждена была уйти», — цитирует медиа учительницу, которая пыталась объяснить и оправдать свое поведение.