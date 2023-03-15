«Бандера — борец за независимость». Пленный вагнеровец сдал «экзамен» по украинской истории — видео 15 марта, 16:09 Методика обучения от ВСУ оказалась чрезвычайно эффективной (Фото:NV)

Плен ВСУ для российских захватчиков не только реальный способ избежать уничтожения и улучшить свои бытовые условия, но и воспользоваться экспресс-программой по изучению истории Украины.

Результатом такого ликбеза становится «прозрение» оккупантов, долгое время потреблявших лишь мифы кремлевской пропаганды.

Одним из «выпускников» исторического курса от украинских военных стал наемник из ЧВК Вагнера Руслан Мезенцев, захваченный под Бахмутом Донецкой области.

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Благодаря своей прилежной учебе и педагогическим методам ВСУ он сумел усвоить правду о Степане Бандере, столь непосильную для большинства россиян.

«Степан Бандера был руководителем освободительного движения Украины. Он боролся за ее независимость. От польской оккупации, от немецкой, от советской. Он был грамотным, образованным человеком. Он организовал ОУН. Он внес очень большой вклад, для того чтобы Украина стала независимой», — констатировал Мезенцев, сдавая свой «экзамен» по заданной теме.

Впрочем, не стоит удивляться, если в случае возвращения в РФ в рамках обмена у него начнутся «проблемы с памятью», как это уже было ранее с другими оккупантами.