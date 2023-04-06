«Блестящие». Откопанный из-под земли вагнеровец поделился своими ощущениями от работы танка ВСУ — видео

6 апреля, 18:16
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Ответ пленного оккупанта рассмешил украинских бойцов (Фото:Скриншот видео К-2)

Ответ пленного оккупанта рассмешил украинских бойцов (Фото:Скриншот видео К-2)

В соцсетях появилось видео с пленным наемником кремлевской ЧВК Вагнера, откопанным бойцами ВСУ после уничтожения позиций российских захватчиков.

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Как рассказали участники тех событий, когда у украинского танка закончились снаряды, он начал просто ездить по окопу с выжившими россиянами, в результате чего они оказались погребенными под землей, однако спустя 20 часов один из оккупантов был все же спасен.

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Комментируя это, счастливый вагнеровец поделился своими ощущениями, охарактеризовав их как «блестящие», чем рассмешил захвативших его военных.

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«Эмоции ты передаешь…» — отметил один из них, пока остальные пытались осмыслить услышанное.

@k2_bat Цьому вагнерівцю сподобалось. Є ще бажаючі? #зсу #к2 #54омбр #полонений #пленный ♬ Скоро вже буде пасха - Мюслі UA
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Наемники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пленные Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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