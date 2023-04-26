Талант-шоу. В соцсетях появилось видео с пленным оккупантом, исполняющим Обійми группы Океан Эльзы

26 апреля, 11:10
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Совладать с украинским языком оккупанту было довольно трудно (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)

Совладать с украинским языком оккупанту было довольно трудно (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)

Похоже, что на передовой появился своеобразный аналог телевизионных талант-шоу, благодаря которому пленные оккупанты получили шанс на творческую самореализацию.

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Видео с по крайней мере одним из его участников было опубликовано в соцсетях.

На обнародованных кадрах из зоны боевых действий видно пленного захватчика, который сидит со связанными руками на остановке общественного транспорта и пытается совладать с украинским языком, чтобы спеть Обійми группы Океан Эльзы.

Видео дня

Насколько хорошо у него это вышло, судите сами.

https://twitter.com/small10space/status/1650935095945994264
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Пленные Океан Эльзы (Океан Ельзи) Российские военные Песни Война России против Украины

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