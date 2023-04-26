Талант-шоу. В соцсетях появилось видео с пленным оккупантом, исполняющим Обійми группы Океан Эльзы
Совладать с украинским языком оккупанту было довольно трудно (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)
Похоже, что на передовой появился своеобразный аналог телевизионных талант-шоу, благодаря которому пленные оккупанты получили шанс на творческую самореализацию.
Видео с по крайней мере одним из его участников было опубликовано в соцсетях.
На обнародованных кадрах из зоны боевых действий видно пленного захватчика, который сидит со связанными руками на остановке общественного транспорта и пытается совладать с украинским языком, чтобы спеть Обійми группы Океан Эльзы.
Насколько хорошо у него это вышло, судите сами.