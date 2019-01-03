Плейлист от Порошенко. Президент назвал 7 любимых песен 2018 года
Сегодня, 12:12
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Музыкальные итоги года подвел президент Украины и назвал семь любимых песен 2018-го.
Порошенко сказал, что рад развитию украинской музыки, отметил успех группы Kazka и опубликовал микс из песен Джамалы, Onuka, ТНМК, Линии Маннергнейма, Один в Каное, Антитіл и Kazka.
Послушать песни полностью можно тут:
Напомним, ранее Барак Обама опубликовал список своих любимых песен, фильмов и книг 2018 года.
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