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Плейлист от Порошенко. Президент назвал 7 любимых песен 2018 года

Сегодня, 12:12
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Цей матеріал також доступний українською

коллаж НВ

Музыкальные итоги года подвел президент Украины и назвал семь любимых песен 2018-го.

Порошенко сказал, что рад развитию украинской музыки, отметил успех группы Kazka и опубликовал микс из песен Джамалы, Onuka, ТНМК, Линии Маннергнейма, Один в Каное, Антитіл и Kazka.

Послушать песни полностью можно тут:

Напомним, ранее Барак Обама опубликовал список своих любимых песен, фильмов и книг 2018 года.

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