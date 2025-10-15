Пара в Днепропетровской области под видом овощной фермы вырастила плантацию конопли на 7 миллионов
Супружеская пара вырастила плантацию конопли (Фото: Прокуратура Днепропетровской области)
Двое жителей Каменского района Днепропетровской области оказались под следствием за незаконный посев и выращивание конопли.
Об этом сообщили в областной прокуратуре. Мужчина, привлек свою жену и организовал выращивание конопли в парниках под видом выращивания овощей на территории собственного хозяйства.
Они обустроили систему полива, осуществляли уход и культивацию запрещенных растений.
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли кусты конопли, стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет около 7 млн грн.
Сейчас продолжаются следственные действия.