Пара в Днепропетровской области под видом овощной фермы вырастила плантацию конопли на 7 миллионов

Двое жителей Каменского района Днепропетровской области оказались под следствием за незаконный посев и выращивание конопли.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Мужчина, привлек свою жену и организовал выращивание конопли в парниках под видом выращивания овощей на территории собственного хозяйства.

Они обустроили систему полива, осуществляли уход и культивацию запрещенных растений.

Стоимость конопли на "черном рынке" около 7 миллионов гривен / Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли кусты конопли, стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет около 7 млн грн.

Сейчас продолжаются следственные действия.