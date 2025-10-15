Пара в Днепропетровской области под видом овощной фермы вырастила плантацию конопли на 7 миллионов

15 октября, 12:50
Супружеская пара вырастила плантацию конопли (Фото: Прокуратура Днепропетровской области)

Двое жителей Каменского района Днепропетровской области оказались под следствием за незаконный посев и выращивание конопли.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Мужчина, привлек свою жену и организовал выращивание конопли в парниках под видом выращивания овощей на территории собственного хозяйства.

Они обустроили систему полива, осуществляли уход и культивацию запрещенных растений.

Стоимость конопли на
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли кусты конопли, стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет около 7 млн грн.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Конопля Полиция Днепропетровская область Прокуратура

