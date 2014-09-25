Плачем вместе с группой Kazka. YouTube рассказал, что украинцы смотрели в 2018-ом Сегодня, 14:29 80 Цей матеріал також доступний українською

Видеохостинг Youtube опубликовал 10 самых популярных клипов и 10 самых популярных видеороликов, которые смотрели украинцы в 2018 году.

На первом месте среди музыкальных видео предсказуемо суперхит группы Kazka - Плакала. На данный момент у нее уже 76 миллионов просмотров, и на 100 тысяч больше, чем у американской телезвезды Кайли Дженнер в ее самом популярном видео.

Дальше в списке российские исполнители, две песни групы Время и Стекло, Monatik, Светлана Лобода, Оля Полякова и группа Maruv.

2. #2Маши - Босая

3. Время и Стекло - ТОП [Lyric Video]

4. MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко…

5. Артур Пирожков "Чика"

6. Время и Стекло - Е,Бой

7. LOBODA - SuperSTAR [Audio]

8. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)

9. Оля Полякова — Королева Ночи

10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (Official Video)

Среди немузыкальных видео самыми популярными в Украине оказались сериал Школа, фильм DZIDZIO Контрабас, талант-шоу Голос Країни, юмористические шоу 95 квартал и Дизель Шоу, а также детские блоги и передачи.

1. Школа. 1 серія

2. DZIDZIO Контрабас (FULL HD)

3. Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV

4. ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто" /// Вики Шоу

5. Юрий Ткач – "Я і Сара" – выбор вслепую – Голос страны 8 сезон







6. Фиксики - Окно / Fixiki

7. Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018

8. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу «Лучше Всех»

9. Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей

10. Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая