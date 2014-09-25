Плачем вместе с группой Kazka. YouTube рассказал, что украинцы смотрели в 2018-ом
Видеохостинг Youtube опубликовал 10 самых популярных клипов и 10 самых популярных видеороликов, которые смотрели украинцы в 2018 году.
На первом месте среди музыкальных видео предсказуемо суперхит группы Kazka - Плакала. На данный момент у нее уже 76 миллионов просмотров, и на 100 тысяч больше, чем у американской телезвезды Кайли Дженнер в ее самом популярном видео.
Дальше в списке российские исполнители, две песни групы Время и Стекло, Monatik, Светлана Лобода, Оля Полякова и группа Maruv.
2. #2Маши - Босая
3. Время и Стекло - ТОП [Lyric Video]
4. MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко…
5. Артур Пирожков "Чика"
6. Время и Стекло - Е,Бой
7. LOBODA - SuperSTAR [Audio]
8. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)
9. Оля Полякова — Королева Ночи
10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (Official Video)
Среди немузыкальных видео самыми популярными в Украине оказались сериал Школа, фильм DZIDZIO Контрабас, талант-шоу Голос Країни, юмористические шоу 95 квартал и Дизель Шоу, а также детские блоги и передачи.
1. Школа. 1 серія
2. DZIDZIO Контрабас (FULL HD)
3. Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV
4. ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто" /// Вики Шоу
5. Юрий Ткач – "Я і Сара" – выбор вслепую – Голос страны 8 сезон
6. Фиксики - Окно / Fixiki
7. Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018
8. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу «Лучше Всех»
9. Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей
10. Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая
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