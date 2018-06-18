18 июня 2018, понедельник

Пицерия Dominos начала ремонт американских дорог. Все, чтобы пицца доехала целой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Dominos уже отремонтировала более 200 ям
скрин из видео

Dominos уже отремонтировала более 200 ям

Мировая сеть пицерий Dominos начала ремонт ям на дорогах. Все потому, что плохие дороги не должны мешать доставке "хорошей пиццы".

Партнерская программа "Вымащиваем дорогу для пиццы" была запущена совместно администрацией четырех американских городов,  Бурбанка, Бартонвиля, Милфорда и Афин (штат Джорджия).

Для того, чтобы показать, как плохие дороги влияют на целостность пиццы, компания Dominos поместила камеру в коробку и проехалась по ямам. 

Подать заявку на ремонт дороги может каждый, просто заполнив форму на сайте. В Милфорде, например, уже отремонтировали 40 ям. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове