Пицерия Dominos начала ремонт американских дорог. Все, чтобы пицца доехала целой

Dominos уже отремонтировала более 200 ям

Мировая сеть пицерий Dominos начала ремонт ям на дорогах. Все потому, что плохие дороги не должны мешать доставке "хорошей пиццы".

Партнерская программа "Вымащиваем дорогу для пиццы" была запущена совместно администрацией четырех американских городов, Бурбанка, Бартонвиля, Милфорда и Афин (штат Джорджия).

Для того, чтобы показать, как плохие дороги влияют на целостность пиццы, компания Dominos поместила камеру в коробку и проехалась по ямам.

Подать заявку на ремонт дороги может каждый, просто заполнив форму на сайте. В Милфорде, например, уже отремонтировали 40 ям.