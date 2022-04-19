«Ну как я своего друга оставлю?». Известный в соцсетях петушок Тоша, которого бабушка спасла из оккупированного Мариуполя, стал героем мемов 19 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Настоящий друг в беде не бросит (Фото:Tais art place/Telegram)

Бабушка из Мариуполя эвакуировалась из собственного дома, забрав самое дорогое — петушка Тошу. На вопрос «зачем?» она отвечала: «Ну, как я своего друга оставлю на войне? Мы же с ним и под бомбежками и голод пережили!». Невероятную историю дружбы рассказал польский волонтер под ником Печенька.

«Бабушка бежала из Мариуполя и забрала петуха. Петуха, Карл! Он как давай в три часа ночи кричать, будить всех», — написал волонтер из Польши.

История получила такую огласку, что петуха с бабушкой запостили на официальной странице Министерства иностранных дел Украины.

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Появились у Тоши и поклонники, что объясняет кучу артов с героическим петушком. В Сети даже шутят, что это не бабушка его увезла, а он бабушку.

Стал петушок и героем мемов.

В общем, если бабушка убегала из оккупированного города и все равно не оставила своего друга петушка — просто представьте мощь и человечность украинского народа.

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину многим пришлось оставить своих любимцев во время эвакуации или владельцы погибли. Котики и собачки ходили сами по улицам разбомбленных городов. Но им часто везет встретить новую семью или вернуться к старой благодаря волонтерам. НВ собрало несколько историй со счастливым концом.

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