«На**я мені система, що працює проти мене?». Песня группы Жадан и Собаки стала трендовой в TikTok
Система образования мало кому нравится, судя по тренду (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
В TikTok среди украинской молодежи набрала незаурядную популярность песня группы Жадан и Собаки — Автозак. Завирусился отрывок с текстом «На**я мне система, которая работает против меня?» Украинцы снимают патриотические видео, придумывают забавные ситуации для этой фразы, а НВ собрал самое интересное из тренда.
Прослушать песню полностью и посмотреть музыкальный клип можно на YouTube.
Родителей легче любить, когда вы живете отдельно.
Психотерапия – это прекрасно.
Зато не через три года узнала.
Такое желание было у каждого студента хотя бы раз за период обучения.
"Я там была, мне не понравилось".
Школьники тоже в тренде.
Промолчать — это хороший вариант, но зачем?
Напомним, что в TikTok завирусился отрывок из выступления команды Загорецкая Людмила Степановна в шоу Лига Смеха, где они читали «рэп» с текстом «Закрылись в комнате, пусть подождет туса. И что вы там делали? Читали Стуса». Украинского поэта и диссидента Василия Стуса читали в 1600 видео, а НВ собрал самые забавные из них.
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