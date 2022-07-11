«На**я мені система, що працює проти мене?». Песня группы Жадан и Собаки стала трендовой в TikTok

11 июля, 20:53
Система образования мало кому нравится, судя по тренду (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Система образования мало кому нравится, судя по тренду (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok среди украинской молодежи набрала незаурядную популярность песня группы Жадан и Собаки — Автозак. Завирусился отрывок с текстом «На**я мне система, которая работает против меня?» Украинцы снимают патриотические видео, придумывают забавные ситуации для этой фразы, а НВ собрал самое интересное из тренда.

Прослушать песню полностью и посмотреть музыкальный клип можно на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=mRSi5N5ui-s

Родителей легче любить, когда вы живете отдельно.

@kalysuk2

Дякую за перегляд!

♬ оригинальный звук - Ґазда Омаркіян

Психотерапия – это прекрасно.

@sexolog.tishakova Людина здатна змінити тільки те, що знає про себе, а те, чого не знає, стає її долею #психологукраїна ♬ оригинальный звук - Ґазда Омаркіян

Зато не через три года узнала.

Видео дня
@elizabeth_dumanskaya 🙄🙃 #🇺🇦 #киев #ukraine #fyp #отношения #ревность ♬ оригинальный звук - Ґазда Омаркіян

Такое желание было у каждого студента хотя бы раз за период обучения.

@zo.vi.va #🇺🇦 #укртікток #кну ♬ оригинальный звук - Ґазда Омаркіян

"Я там была, мне не понравилось".

@pany_marichka #українськомовний_тікток #тіктокукраїна #укртренд #трендукраїнською #кохання #заміжжя#розлучена ♬ оригинальный звук - Ґазда Омаркіян

Школьники тоже в тренде.

@.solichka #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #fyp #on ♬ оригинальный звук - Ґазда Омаркіян

Промолчать — это хороший вариант, но зачем?

@ailee_tian #карандашдляглаз #система #відносини #рек #топ #хочуврек ♬ оригинальный звук - Ґазда Омаркіян

Напомним, что в TikTok завирусился отрывок из выступления команды Загорецкая Людмила Степановна в шоу Лига Смеха, где они читали «рэп» с текстом «Закрылись в комнате, пусть подождет туса. И что вы там делали? Читали Стуса». Украинского поэта и диссидента Василия Стуса читали в 1600 видео, а НВ собрал самые забавные из них.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Тренды Жадан и собаки TikTok

Эксклюзивы НВ

Инженер NASA Эрни Райт стоит на фоне 6 из 18 элементов основного 6,5-метрового зеркала. Оно сделано из бериллия — легкого и крепкого материала — покрытого золотом, чтобы отражать инфракрасный свет, исходящий из самых далеких объектов Вселенной (Фото:NASA/MSFC/David Higginbotham)
Первые фото уже через несколько часов /
Что нужно знать о телескопе имени Джеймса Уэбба — обсерватории, которая изменит наше представление о космосе
11 июля, 19:36
Научпоп
Ставки по депозитам в украинских банках в 2−3 раза ниже прогнозируемого уровня инфляции (Фото:НБУ / Flickr)
Корм для инфляции /
Как защитить сбережения во время войны — депозитные ставки в банках и советы экспертов
11 июля, 15:01
Финансы
Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
11 июля, 10:32
24187
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X