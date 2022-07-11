«На**я мені система, що працює проти мене?». Песня группы Жадан и Собаки стала трендовой в TikTok 11 июля, 20:53 Система образования мало кому нравится, судя по тренду (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok среди украинской молодежи набрала незаурядную популярность песня группы Жадан и Собаки — Автозак. Завирусился отрывок с текстом «На**я мне система, которая работает против меня?» Украинцы снимают патриотические видео, придумывают забавные ситуации для этой фразы, а НВ собрал самое интересное из тренда.

Прослушать песню полностью и посмотреть музыкальный клип можно на YouTube.

Родителей легче любить, когда вы живете отдельно.

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Зато не через три года узнала.

Видео дня

Такое желание было у каждого студента хотя бы раз за период обучения.

"Я там была, мне не понравилось".

Школьники тоже в тренде.

Промолчать — это хороший вариант, но зачем?

Напомним, что в TikTok завирусился отрывок из выступления команды Загорецкая Людмила Степановна в шоу Лига Смеха, где они читали «рэп» с текстом «Закрылись в комнате, пусть подождет туса. И что вы там делали? Читали Стуса». Украинского поэта и диссидента Василия Стуса читали в 1600 видео, а НВ собрал самые забавные из них.



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