Ти вибачай, не зміг тобі купити букет. Украинская песня, которая в TikTok набрала 2 миллиона прослушиваний, вышла на стриминговых платформах

21 июня, 15:18
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Песня вызывает улыбку (Фото:Скриншоты с видео)

Песня вызывает улыбку (Фото:Скриншоты с видео)

Украинский исполнитель Даниэль Отоунье выпустил свою песню Невкусный мед на стриминговых платформах. Ранее она завирусилась в TikTok почти на 2 миллиона прослушиваний и 60 тысяч видео.

В первый раз отрывок из композиции певец обнародовал 3 июня.

@to.eternity Мені справді важливо послухати ваші думки, як вам ??? 🙏🏾🇺🇦💕 #українськіпісні #українськамузика #україна🇺🇦 #попмузика #пісні #музика #pop #ukraine #україна #українськійтікток #українськийконтент ♬ оригинальный звук - TO ETERNITY

Под звук выложила видео певица Надя Дорофеева.

@nadyadorofeeva

Яка пісня 🔥

♬ оригинальный звук - TO ETERNITY

И популярные украинские блоггеры.

@y.yevchenko

Вже чули цю хітяру? ❤️

♬ оригинальный звук - TO ETERNITY
@mashukovskiy Ответ пользователю @p_o_l_i_n_a48 ось так виглядає сухим ☺️🙈 #mashukovsky ♬ оригинальный звук - TO ETERNITY
@leonsscd

Как мне нравится вайб этой песни

♬ оригинальный звук - TO ETERNITY

Остальные пользователи запустили тренд, в котором учили танец мультипликационного котика.

Видео дня
@valia.shemchuk

Сподіваюсь хоча б на поцілунок!

♬ оригинальный звук - TO ETERNITY
@yan.zharkov Вы добили 1К под прошлым роликом 🦈💙👉 @yan.zharkov ♬ оригинальный звук - TO ETERNITY

Ну, и вообще «вайб» (настроение) песни подошел для многих видео и быстро покорил просторы приложения.

@luna.iggy

♬ оригинальный звук - TO ETERNITY
@yashikk_

♬ оригинальный звук - TO ETERNITY

Послушать полную композицию можно в Apple Music, Spotify и YouTube Music. Или посмотреть на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=oP8yGrsxtVw

Напомним, что в TikTok все чаще начали вируситься видео с новыми украинскими песнями, которые авторы написали на фоне войны. НВ сделало подборку новой музыки, которая вам понравится.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды Украинская музыка Новая музыка TikTok

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