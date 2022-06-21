Ти вибачай, не зміг тобі купити букет. Украинская песня, которая в TikTok набрала 2 миллиона прослушиваний, вышла на стриминговых платформах
Песня вызывает улыбку (Фото:Скриншоты с видео)
Украинский исполнитель Даниэль Отоунье выпустил свою песню Невкусный мед на стриминговых платформах. Ранее она завирусилась в TikTok почти на 2 миллиона прослушиваний и 60 тысяч видео.
В первый раз отрывок из композиции певец обнародовал 3 июня.
Под звук выложила видео певица Надя Дорофеева.
И популярные украинские блоггеры.
Остальные пользователи запустили тренд, в котором учили танец мультипликационного котика.
Ну, и вообще «вайб» (настроение) песни подошел для многих видео и быстро покорил просторы приложения.
Послушать полную композицию можно в Apple Music, Spotify и YouTube Music. Или посмотреть на YouTube.
Напомним, что в TikTok все чаще начали вируситься видео с новыми украинскими песнями, которые авторы написали на фоне войны. НВ сделало подборку новой музыки, которая вам понравится.
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