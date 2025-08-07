На Тернопольщине в древней пещере установили пластиковые окна в древней пещере (Фото: ГО Украина Інкогнита/Facebook)

В Чертковском районе Тернопольской области местные жители и некоторые чиновники установили пластиковые окна в древней пещере Отшельника.

Об этом 7 августа сообщили в ОО Украина Инкогнита. Такие изменения влияют не только на внешний вид памятника, говорят активисты, но и на его сохранение.

Из-за отсутствия герметичности влага постоянно проникает внутрь. Ранее деревянные окна обеспечивали естественную вентиляцию, но теперь стены покрылись плесенью и грибками, сообщают представители организации.

Реклама

Такие изменения, говорят в ГО, влияют не только на вид, но и на вентиляцию в пещере. / Фото: ГО Украина Инкогнито/Facebook

Кроме того, у входа установили гипсовую фигуру Богородицы, окрашенную под бронзу, и информационный стенд с логотипом Тернопольщины.

Однако монтировать такие конструкции к историческим памятникам запрещено — для этого нужно сверлить отверстия, что вредит объекту. К тому же стенд перекрыл остатки древней надписи, которые теперь невозможно прочитать.

По словам представителей Украины Инкогнита, информационные щиты следует размещать так, чтобы они не мешали обзору — например, у начала тропы, ведущей к подножию скалы.

У входа установили сооружение Богородицы / Фото: ГО Украина Инкогнито/Facebook

На надписи, которые были на скале и едва заметны, повесили стенд / Фото: ГО Украина Инкогнито/Facebook

Сама пещера находится у подножия скал, неподалеку от укреплений Звенигорода — одного из святых мест Збручанского культурного центра. Историки предполагают, что сначала здесь было языческое святилище, а с XVII до начала XX века — место уединения монахов-отшельников.

Пещера состоит из двух полуштучных помещений: одна часть служила часовней, другая — жильем. После Второй мировой войны большинство сакральных фигур было уничтожено комсомольцами. Сохранилась лишь нижняя часть статуи святого Онуфрия Великого.

«От вандалов, а главное от невежд-„улучшателей“, памятник берегла его удаленность от людей — более 2 км по лесной дороге (еще и под крутую гору) от ближайшего села Крутилов (Тернопольская об). Но, как оказалось, когда у людей просыпается страстное желание что-то срочно улучшить, памятник уже ничто не спасет. Ни расстояния, ни здравый смысл», — говорится в заметке активистов.