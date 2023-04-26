«У нас стрельба, а ты со своим мячиком». Соцсети растрогал грустный песик ВСУ, которому не с кем поиграть — видео

26 апреля, 15:37
Поделиться:
В итоге пес все же дождался внимания и радостно убежал навстречу развлечениям (Фото:Коллаж NV)

В итоге пес все же дождался внимания и радостно убежал навстречу развлечениям (Фото:Коллаж NV)

Пользователей соцсетей растрогал грустный песик ВСУ, который из-за активных боевых действий вокруг Бахмута остался без внимания своих человеческих друзей.

Читайте также:
Настоящая дружба. Украинский военный приручил дикого кабанчика — невероятно милое видео

Соответствующее видео опубликовал у себя в TikTok один из защитников Украины.

На обнародованных кадрах видно, как животное всячески сигнализирует военным, что хочет поиграть.

Видео дня

Читайте также:

Новыми собратьями бойцов ВСУ стали песик, зайчики и черепашка (Фото:Коллаж NV) Роют окопы и готовятся к «штурму Москвы». Ряды ВСУ пополнили очень необычные «бойцы» — видео

Притащив им свой мяч, лохматый боец начал жалобно скулить, однако солдаты оказались слишком занятыми.

«У нас тут стрельба, а ты со своим мячиком. Братан… Тут люди работают», — объяснил ему один из воинов.

Впрочем, в итоге пес все же дождался внимания со стороны кого-то из солдат и радостно побежал вместе со своей игрушкой навстречу развлечениям.

@slava.bl #зсу #україна #ukraine #war #бахмут #bakhmut #warinukraine #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 ♬ оригинальный звук - Slava.Bl.UA

Пользователи соцсетей нашли его поведение чрезвычайно умилительным.

Скриншот с TikTok
Фото: Скриншот с TikTok
Скриншот с TikTok
Фото: Скриншот с TikTok
Скриншот с TikTok
Фото: Скриншот с TikTok
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Животные Собаки Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X