«У нас стрельба, а ты со своим мячиком». Соцсети растрогал грустный песик ВСУ, которому не с кем поиграть — видео 26 апреля, 15:37 В итоге пес все же дождался внимания и радостно убежал навстречу развлечениям (Фото:Коллаж NV)

Пользователей соцсетей растрогал грустный песик ВСУ, который из-за активных боевых действий вокруг Бахмута остался без внимания своих человеческих друзей.

Соответствующее видео опубликовал у себя в TikTok один из защитников Украины.

На обнародованных кадрах видно, как животное всячески сигнализирует военным, что хочет поиграть.

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Притащив им свой мяч, лохматый боец начал жалобно скулить, однако солдаты оказались слишком занятыми.

«У нас тут стрельба, а ты со своим мячиком. Братан… Тут люди работают», — объяснил ему один из воинов.

Впрочем, в итоге пес все же дождался внимания со стороны кого-то из солдат и радостно побежал вместе со своей игрушкой навстречу развлечениям.

Пользователи соцсетей нашли его поведение чрезвычайно умилительным.

Фото: Скриншот с TikTok

Фото: Скриншот с TikTok

Фото: Скриншот с TikTok