«Это лучший выбор!». Пес-разминировщик Патрон становится директором департамента коммуникаций UAnimals 23 августа, 15:02 Настоящий директор (Фото:UAnimals)

Пес-сапер Черниговской ГСЧС Патрон теперь будет директором департамента коммуникаций в UAnimals. Об этом сообщили в соцсетях организации защиты и спасения животных.

«Мы поняли, что Патрон — уже далеко не волонтер организации UAnimals, а полноправный член нашей команды. Поэтому мы рады сообщить важную новость: пес Патрон будет официально занимать должность директора департамента коммуникаций UAnimals!» — говорится в сообщении.

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«Очень важно всеми возможными методами доносить до украинцев и аудитории за границей важность спасения животных. И сложно найти лидера мнений столь мощного в этих сообщениях, как пес Патрон», — комментирует решение основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Напомним, что ранее Патрон уже сотрудничал с организацией: разыгрывал свой мерч для UAnimals, а на свой день рождения собрал для других животных донатов на 261 тысячу гривен.

Напомним, в Instagram-профиле главной звезды ГСЧС пса Патрона опубликовали видео с фото, куда вместо малого сапера прифотошопили рисунки детей.

Также у сапера есть свой профиль в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделал подборку записей из повседневной жизни Патрона.

У пса-сапера есть еще и неофициальный твиттер-аккаунт, в котором постят фото маленького разминировщика, разнообразные шутки и «мнение» животного об актуальных новостях. НВ собрал самые смешные посты.

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