«Я увидел ее в парке и мы понюхались». Пес-сапер черниговской ГСЧС рассказал о своей первой любви 15 сентября, 13:33 Влюбленный взгляд Патрона (Фото:Инстаграм Патрона)

Пес-сапер черниговской ГСЧС Патрон рассказал в своих соцсетях о своей первой любви, которую он встретил в парке. Теперь украинцы дают ему советы, как к ней «подкатить».

«Я мастер раздавать любовные советы… людям. Но если людей можно спросить, у собак есть только игра тела. Насколько высоко поднята лапа, какая интонация в „гав“. Типа „гаууууу“ или „ввваф“. Там у нас столько диалектов, что пес голову сломит!» — жалуется Патрон.

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Девушку он несколько раз встретил в парке, они понюхались «как это бывает», а потом она еще и обернулась ему вслед. «Жесть, ну почему я не побежал за ней? Надо спланировать поход в парк в эти выходные. Вы мне нужны! Надо придумать какой-нибудь замечательный подкат», — просит помощи маленький сапер.

Украинцы советуют начать с важного: подарить пассии абонемент на проверку у ветеринара, пригласить ее на кусочек сыра или принести цветочек. Хотя читатели Патрона убеждены, что любовь уже взаимна.

Напомним, что пес-сапер Черниговской ГСЧС Патрон теперь будет директором департамента коммуникаций в UAnimals.

Также пес черниговских саперов имеет свой профиль в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделал подборку записей из повседневной жизни Патрона.

У пса-сапера есть еще и неофициальный твиттер-аккаунт, в котором постят фото малого разминировщика, разнообразные шутки и «мысли» животного об актуальных новостях. НВ собрал самые смешные посты.

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