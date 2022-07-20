«Много косточек и мало мин!». Пес черниговских саперов Патрон отмечает третий день рождения 20 июля, 15:45 Праздничный торт именинника (Фото:patron_dsns/Instagram)

Самому любимому псу украинцев Патрону 20 июля исполняется 3 года. Праздничный пост появился в соцсетях маленького разминировщика.

«Мне 3 года. И я самый счастливый пес во Вселенной. У меня есть любящая семья, у меня есть игрушки, я помогаю спасать жизни людей, и у меня каждый день есть что поесть», — говорится в посте.

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К посту прикреплены счастливые фото Патрона с кучей собачьих вкусностей. В качестве подарка пес принимает улыбки фанатов и донаты на корм для беспризорных животных.

Главную звезду ГСЧС также поздравили в соцсетях государственной службы: «Поздравляем нашего воинственного и, без преувеличения, любимого пса украинцев».

Патрончика поздравила также пресс-служба Верховной Рады Украины.

За время полномасштабного вторжения РФ и активной работы Патрона из ГСЧС Украины он успел стать настоящей звездой в Сети и реальной жизни, а также получить несколько международных наград.

Также у пса черниговских саперов есть свой профиль в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделал подборку записей из повседневной жизни Патрона.

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