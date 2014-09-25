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Пес месяц ждал хозяев возле сгоревшего дома. И за ним вернулись

Сегодня, 18:16
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Пес никого не подпускал к себе и охранял то, что осталось от дома

Фото: Andrea Gaylord

Пес по кличке Мэдисон месяц охранял сгоревший дом и никого к себе не подпускал.

В ноябре 2018 года лесные пожары в Калифорнии, США, уничтожили город Парадайз. Во время экстренной эвакуации не все жители города смогли забрать своих домашних питомцев. Так случилось и с двумя псами Мэдисоном и Мигелем.

После того как пожары утихли, их хозяйка Андреа Гейлорд попросила спасателей животных K9 Paw Print Rescue узнать, что случилось с ее собаками. 

К счастью и Мигель и Мэдисон спаслись. Мигель находился в приюте для животных в соседнем городе, а Мэдисон все это время сидел возле сгоревшего дома и никого к себе не подпускал. Спасатели приносили ему еду и воду. 

Через месяц после пожаров Андреа разрешили вернуться в город за псом, он все еще сидел и охранял то, что осталось от дома.

 

Теги:   Доброта Домашние животные

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