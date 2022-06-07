Очень любит воду и теплый песок. В Нацгвардии рассказали, как идет служба собаки Макса, который раньше был в Росгвардии

7 июня, 18:32
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Пес Макс любит Николаевские пейзажи и реки (Фото:Национальная гвардия Украины/Facebook)

Пес Макс любит Николаевские пейзажи и реки (Фото:Национальная гвардия Украины/Facebook)

В Нацгвардии поделились фотографиями и рассказали о том, как любит проводить свое свободное время собака Макс, который ранее служил в Росгвардии, а теперь борется с оккупантами на стороне Украины.

" Хотя сейчас у нас не так много времени на отдых, но как только появляется свободная минутка, мы выходим на берег реки, чтобы отдохнуть от служебных будней", - рассказал Нацгвардии верный друг и наставник собаки с позывным Риддик.

Видео дня
https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/389802893184468

Также в посте рассказывают, что Макс ответственно несет службу, оберегая своих собратьев.

«Николаевские виды, теплый песок и стремительная речная вода очень нравятся Максу. Как признается напарник-кинолог, такой отдых идет ему только на пользу, ведь к своим повседневным служебным обязанностям Макс всегда возвращается в хорошем настроении», — пишет пресс-служба Нацгвардии.

Напомним, что за месяц пребывания с военными животное смогло изучить все необходимые команды на украинском языке и, как отмечают в МВД, все понимает. В комментариях пользователи отметили, что «собака – интеллектуальное существо и понимает, что правда на стороне Украины».

https://www.youtube.com/watch?v=1QDqtdJ-zjc&t=1s

Также отметим, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко познакомил своих подписчиков с будущим сотрудником — собакой Байрактаром, который позже станет следовым псом, хотя в начале полномасштабного вторжения России в Украину был еще щенком.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Нацгвардия Украины Собаки Милота

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