Очень любит воду и теплый песок. В Нацгвардии рассказали, как идет служба собаки Макса, который раньше был в Росгвардии
Пес Макс любит Николаевские пейзажи и реки (Фото:Национальная гвардия Украины/Facebook)
В Нацгвардии поделились фотографиями и рассказали о том, как любит проводить свое свободное время собака Макс, который ранее служил в Росгвардии, а теперь борется с оккупантами на стороне Украины.
" Хотя сейчас у нас не так много времени на отдых, но как только появляется свободная минутка, мы выходим на берег реки, чтобы отдохнуть от служебных будней", - рассказал Нацгвардии верный друг и наставник собаки с позывным Риддик.
Также в посте рассказывают, что Макс ответственно несет службу, оберегая своих собратьев.
«Николаевские виды, теплый песок и стремительная речная вода очень нравятся Максу. Как признается напарник-кинолог, такой отдых идет ему только на пользу, ведь к своим повседневным служебным обязанностям Макс всегда возвращается в хорошем настроении», — пишет пресс-служба Нацгвардии.
Напомним, что за месяц пребывания с военными животное смогло изучить все необходимые команды на украинском языке и, как отмечают в МВД, все понимает. В комментариях пользователи отметили, что «собака – интеллектуальное существо и понимает, что правда на стороне Украины».
Также отметим, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко познакомил своих подписчиков с будущим сотрудником — собакой Байрактаром, который позже станет следовым псом, хотя в начале полномасштабного вторжения России в Украину был еще щенком.
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