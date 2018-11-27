Перерыв, торги и борьба с диктатурой. В Сети высмеивают голосование в Раде за введение военного положения

Депутаты боролись против диктатуры, просили перерыв до начала заседания, блокировали трибуну и не на шутку разозлили пользователей соцсетей.
Журналисты, блогеры и рядовые украинцы возмутились, что голосование за введение военного положения в Верховйной Раде превратили в торги.
Особенно отметился лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который со своими однопартийцами заблокировал трибуну вначале заседания и требовал перерыв.
Завтра, по окончанию урока, в школах вместо звонка будет крик "Перерва!" голосом Ляшко (с)— sema (@sema_1101) November 26, 2018
Есть и противоположное мнение по поводу того, что происходило в сессионном зале:
Поговаривают, что срок действия военного положения сократили не из-за выборов.
Другие пользователи напоминают, что 100-лет назад из-за несплоченности правящих элит Украина не смогла получить независимость.
После голосования на нем можно и попиариться.
Военное положение ввели не во во всей Украине, а только в тех областях, которые граничат с Россией, Приднестровьем и морями.
Блогер Сергей Микита заметил, что украинцы обсуждают выборы и политику, но не пленных моряков.
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