27 ноября 2018, вторник

Перерыв, торги и борьба с диктатурой. В Сети высмеивают голосование в Раде за введение военного положения

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Заседание ВР сравнили с Центральной радой 100 лет назад
Дмитро Ларін via Facebook/ Украинской правды

Заседание ВР сравнили с Центральной радой 100 лет назад

Депутаты боролись против диктатуры, просили перерыв до начала заседания, блокировали трибуну и не на шутку разозлили пользователей соцсетей.

Журналисты, блогеры и рядовые украинцы возмутились, что голосование за введение военного положения в Верховйной Раде превратили в торги. 

 

Особенно отметился лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который со своими однопартийцами заблокировал трибуну вначале заседания и требовал перерыв. 

Есть и противоположное мнение по поводу того, что происходило в сессионном зале:

 Поговаривают, что срок действия военного положения сократили не из-за выборов.

Другие пользователи напоминают, что 100-лет назад из-за несплоченности правящих элит Украина не смогла получить независимость.

После голосования на нем можно и попиариться.

Военное положение ввели не во во всей Украине, а только в тех областях, которые граничат с Россией, Приднестровьем и морями.

 Блогер Сергей Микита заметил, что украинцы обсуждают выборы и политику, но не пленных моряков.

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