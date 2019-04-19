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Перепутала яйца. Сова вырастила утенка как родного птенца

Вчера, 17:12
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Цей матеріал також доступний українською
Перепутала яйца. Сова вырастила утенка как родного птенца - фото

Laurie Wolf / Facebook

Жительница Флориды Лори Вольф обнаружила на заднем дворе своего дома необычную парочку - взрослая сова сидела бок о бок с маленьким утенком. 

Примерно за месяц до этого Лори видела, что в гнезде, в котором жила сова, появился маленький птенец. Женщина подумала, что это совенок и решила не беспокоить птиц.

Но спустя месяц ей открылась удивительная картинка - из гнезда на нее смотрели взрослая сова и маленький утенок. 

"Они вдвоем просто сидели рядом. До сих пор не могу поверить в это. Не думаю, что когда-нибудь еще увижу такое", - рассказывает женщина в интервью National Geographic

Испугавшись, что птенцу грозит опасность, Лори решила связаться с экспертом, который подтвердил опасения. Местный заповедник согласился позаботиться об утенке, если женщина сможет его поймать.

Тем не менее, как только она с мужем попытались подойти к гнезду, птенец выскочил оттуда и убежал к ближайшему пруду. Больше его не видели. 

Но волноваться о его судьбе не стоит - детеныши древесной утки вполне могут позаботиться о себе сами практически сразу после вылупления. 

На самом деле такие случаи случаются, хотя и очень редко. Дело в том, что древесные утки иногда откладывают одно или два яйца в чужие гнезда. Именно таким образом сова и стала "мачехой". 

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