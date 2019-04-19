Перепутала яйца. Сова вырастила утенка как родного птенца
Жительница Флориды Лори Вольф обнаружила на заднем дворе своего дома необычную парочку - взрослая сова сидела бок о бок с маленьким утенком.
Примерно за месяц до этого Лори видела, что в гнезде, в котором жила сова, появился маленький птенец. Женщина подумала, что это совенок и решила не беспокоить птиц.
Но спустя месяц ей открылась удивительная картинка - из гнезда на нее смотрели взрослая сова и маленький утенок.
"Они вдвоем просто сидели рядом. До сих пор не могу поверить в это. Не думаю, что когда-нибудь еще увижу такое", - рассказывает женщина в интервью National Geographic.
Испугавшись, что птенцу грозит опасность, Лори решила связаться с экспертом, который подтвердил опасения. Местный заповедник согласился позаботиться об утенке, если женщина сможет его поймать.
Тем не менее, как только она с мужем попытались подойти к гнезду, птенец выскочил оттуда и убежал к ближайшему пруду. Больше его не видели.
Но волноваться о его судьбе не стоит - детеныши древесной утки вполне могут позаботиться о себе сами практически сразу после вылупления.
На самом деле такие случаи случаются, хотя и очень редко. Дело в том, что древесные утки иногда откладывают одно или два яйца в чужие гнезда. Именно таким образом сова и стала "мачехой".