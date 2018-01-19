Перекличка: кто из политиков в холодную воду нырял, а кто открытки постил - репортаж из соцсетей

Украинские политики не упускают возможность показать свою близость к народу. Во время праздников она проявляется в виде фотографий с религиозных обрядов или публикаций с праздничными открытками. Собрали для вас поздравления самых популярных политиков.
Как подметил блогер Антон Ходза.
Начнем с президента Украины, у него открытка.
У премьера Владимира Гройсмана тоже открытка.
И экс-премьер туда же.
У лидера ВО Батьківщина Юлии Тимошенко брендированная открытка.
Надеп Олег Ляшко нырял вместе с однопартийцами.
Экс-регионал и любитель крестных ходов Вадим Новинский нырять не стал:
Его соратник Александр Вилкул тоже.
А "социалист" Илья Кива стал.
Михеил Саакашвили сделал новую обложку для Facebook.
Депутат ВР Виктор Балога купался.
Братья Богдан и Ярослав Дубневичи, фирмы которых подозреваются в "газовых схемах", опубликовали по открытке.
А вот кто радовался больше всех.
Не поздравили с Крещением депутаты Вадим Рабинович, Андрей Парубий, Андрей Ильенко, Михаил Добкин (один из троих политиков, которые шли во главе крестного хода по Киеву), мэры Андрей Садовой и Геннадий Труханов.
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