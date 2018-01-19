Перекличка: кто из политиков в холодную воду нырял, а кто открытки постил - репортаж из соцсетей

Виталий Кличко радовался больше всех

Украинские политики не упускают возможность показать свою близость к народу. Во время праздников она проявляется в виде фотографий с религиозных обрядов или публикаций с праздничными открытками. Собрали для вас поздравления самых популярных политиков.

Как подметил блогер Антон Ходза.

Начнем с президента Украины, у него открытка.

У премьера Владимира Гройсмана тоже открытка.

И экс-премьер туда же.

У лидера ВО Батьківщина Юлии Тимошенко брендированная открытка.

Надеп Олег Ляшко нырял вместе с однопартийцами.

Экс-регионал и любитель крестных ходов Вадим Новинский нырять не стал:

Его соратник Александр Вилкул тоже.

А "социалист" Илья Кива стал.

Михеил Саакашвили сделал новую обложку для Facebook.

Депутат ВР Виктор Балога купался.

Братья Богдан и Ярослав Дубневичи, фирмы которых подозреваются в "газовых схемах", опубликовали по открытке.

А вот кто радовался больше всех.

Не поздравили с Крещением депутаты Вадим Рабинович, Андрей Парубий, Андрей Ильенко, Михаил Добкин (один из троих политиков, которые шли во главе крестного хода по Киеву), мэры Андрей Садовой и Геннадий Труханов.