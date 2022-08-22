Бизнесвумен. Пенсионерка арендовала квартиру в Киеве, а затем продала ее за 1,5 миллиона гривен 22 августа, 20:04 Идея для стартапа (Фото:Национальная полиция Украины)

77-летняя жительница Житомирской области арендовала квартиру в Киеве, а затем с фальшивыми документами продала ее как свою за 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Национальная полиция.

«Во время проживания в доме женщина получила доступ к оригиналам правоустанавливающих документов, сняла их копии, после чего изготовила новые с поддельными данными на свое имя. В дальнейшем пенсионерка, выдавая себя за законную владелицу, нашла добросовестных клиентов, изъявивших желание приобрести имущество», — рассказали правоохранители.

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Наконец квартиру женщина продала за 1,5 миллиона гривен. Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в Киеве и Житомирской области, в том числе по месту жительства нарушительницы. В результате изъяли поддельные документы, мобильные телефоны и чёрные записи.

В настоящее время продолжаются судебные процессы. Пока правонарушительница находится в содержании под стражей. Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что 20-летний житель Херсона пытался пересечь границу на Закарпатье в пункте пропуска Солотвино с поддельным пенсионным.

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