Бизнесвумен. Пенсионерка арендовала квартиру в Киеве, а затем продала ее за 1,5 миллиона гривен
Идея для стартапа (Фото:Национальная полиция Украины)
77-летняя жительница Житомирской области арендовала квартиру в Киеве, а затем с фальшивыми документами продала ее как свою за 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Национальная полиция.
«Во время проживания в доме женщина получила доступ к оригиналам правоустанавливающих документов, сняла их копии, после чего изготовила новые с поддельными данными на свое имя. В дальнейшем пенсионерка, выдавая себя за законную владелицу, нашла добросовестных клиентов, изъявивших желание приобрести имущество», — рассказали правоохранители.
Наконец квартиру женщина продала за 1,5 миллиона гривен. Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в Киеве и Житомирской области, в том числе по месту жительства нарушительницы. В результате изъяли поддельные документы, мобильные телефоны и чёрные записи.
В настоящее время продолжаются судебные процессы. Пока правонарушительница находится в содержании под стражей. Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что 20-летний житель Херсона пытался пересечь границу на Закарпатье в пункте пропуска Солотвино с поддельным пенсионным.
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