Китаец готов отдать свое наследство тому, кто будет ухаживать за его кошкой (Фото: balouriarajesh/Pixabay)

В Китае 82-летний пенсионер ищет смотрителя за своим котом. За вознаграждение он предлагает свою недвижимость и сбережения.

Об этом сообщило медиа South China Morning Post. Мужчину зовут Лонг, он из южной провинции Гуандун. Пенсионер ищет человека, который согласится ухаживать за котом Сяньбой после его смерти.

Как отмечает медиа, Лонг не имеет детей. После смерти своей жены он десять лет жил один. Впоследствии мужчина приютил у себя кошку Сяньбу и трех ее котят. Сейчас с ним проживает только старшая кошка и он начал поиски опекуна для Сяньбы на случай, если он умрет быстрее нее.

За это Лонг готов отдать все свое наследство, включая свою квартиру и сбережения, любому, кто готов «хорошо заботиться» о своем коте. Пока не нашлось желающих.

Между тем в сети выражают недоверие относительно такого решения. Мол, могут встретиться люди, которым нужны только деньги или могут издеваться над животным.